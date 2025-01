A- A+

Energia sustentável Neoenergia Pernambuco instala usinas solares fotovoltaicas em quatro unidades do IFPE O investimento de mais de R$ 1,1 milhão acontece por meio do Programa de Eficiência Energética; os campi Abreu e Lima, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes e Paulista foram beneficiados com o projeto

A Neoenergia Pernambuco instalou quatro usinas solares fotovoltaicas no Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) nos campi Abreu e Lima, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes e Paulista, todos situados na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O investimento de mais de R$ 1,1 milhão acontece por meio do Programa de Eficiência Energética, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As usinas somam potência de 287,51 kWp.

A superintendente do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Christina Mascarenhas, fez uma avaliação positiva de mais uma medida do projeto.



“Essa é mais uma grande entrega do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia. As reduções no consumo com a operação dessas usinas variam de 61% a 78%. São percentuais expressivos que comprovam a importância da transição energética também nas instituições públicas com a adoção de novos modais de geração e consumo de energia”, disse.

Dentro deste programa, outros cinco campi do Instituto Federal de Pernambuco: Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim, Garanhuns e Recife, também foram contemplados, com a substituição de lâmpadas ineficientes por LED, que consomem menos energia.

Em Pernambuco, mais de 4,2 mil lâmpadas ineficientes foram substituídas por lâmpadas de LED no Instituto Federal de Pernambuco-IFPE e no Instituto Federal do Sertão Pernambucano – IFSertão (Campi Petrolina e Floresta).

