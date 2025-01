A- A+

Cidadania Prefeitura do Recife firma termo de compromisso com o "Diálogos" de combate à intolerância religiosa Ação prevê a disseminação da cultura de paz em todas as nossas unidades do Compaz, além de estar juntos às comunidades para poder levar informação

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz (Secpaz), firmou, na manhã desta terça-feira (21), um termo de compromisso com o Diálogos - Fórum da Diversidade Religiosa em Pernambuco, a fim de promover, em conjunto, ações de combate ao preconceito religioso na Cidade.

A ação foi realizada no Compaz Dom Helder Câmara, na Comunidade do Coque, em Joana Bezerra, área central do Recife.

Estiveram presentes no evento representações religiosas da Federação Israelita de Pernambuco, Rede de Mulheres Negras, Aliança Batista do Brasil, Caminhada dos Terreiros de Pernambuco, Igreja Luterana do Brasil, Igreja Católica, entre outras.

“O dia de hoje serviu para a gente colocar um marco. Assinamos um termo de compromisso para poder disseminar a cultura da tolerância religiosa. Vamos trabalhar em cima dessa tolerância, para parar essa discriminiação e o preconceito que a sociedade tem de uma religião com a outra”, explicou o secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Túlio Arruda.

Secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Túlio Arruda | Foto: Yuri Costa/Folha de Pernambuco

Ainda de acordo com Túlio, a ideia é de que as religiões trabalhem juntos para combater a intolerância religiosa.

“Vamos disseminar essa cultura de paz em todas as nossas unidades do Compaz, estar juntos à comunidade para poder estar levando essa informação e esse trabalho para poder trazer a sociedade, como um todo, para poder seguir junto, nesse mesmo rumo”, detalhou.

A ação foi muito bem recebida pelos representantes das comunidades religiosas que estavam presentes, como foi o caso de Mãe Elza de Iemanjá - Ialorixá candomblecista e juremeira, coordenadora da Caminhada dos Terreiros.

“A gente está vivenciando um dia histórico. Essas assinaturas de cooperação servem para que o Estado se torne para todos, que dialogue, paz, humanização e que diz que o Brasil é um país laico, que existem várias leis que dizem respeito ao direito de liberdade de crença e culto. A pretensão maior que eu sinto é de prevenção contra a violência. Isso aproxima pessoas e modifica mentalidades”, afirmou.

Mãe Elza de Iemanjá - Ialorixá candomblecista e juremeira, coordenadora da Caminhada dos Terreiros | Foto: Yuri Costa/Folha de Pernambuco.

O presidente da Comissão para o Ecumenismo e o Diálogo Inter-Religioso da Arquidiocese de Olinda e Recife, Fábio Potiguar, também ressaltou a importância da ação.

“É muito importante essa parceria da Prefeitura do Recife com o Diálogos. Nós devemos respeitar a religião do outro e daqueles que não fazem parte de nenhuma religião, ou são ateus ou agnósticos. Acredito que as religiões juntas podem dar um testemunho para a cidade de que, apesar de sermos diferentes na fé, como religiosos, podemos promover uma cultura de paz, de justiça social, de fraternidade e também do cuidado com a casa comum à ecologia integral”, afirmou.

Presidente da Comissão para o Ecumenismo e o Diálogo Inter-Religioso da Arquidiocese de Olinda e Recife, Fábio Potiguar | Foto: Yuri Costa/Folha de Pernambuco

