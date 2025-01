Netanyahu diz que Musk foi 'falsamente difamado' por suposta saudação nazista na posse de Trump

A- A+

O primeiro-ministro israelense defendeu, nesta quinta-feira (23), o magnata Elon Musk, afirmando que este foi “falsamente difamado” após um gesto feito durante a posse de Donald Trump. O gesto, que gerou polêmica, foi considerado uma saudação nazista.

“Elon é um grande amigo de Israel”, postou Benjamin Netanyahu no X, a rede social de propriedade de Musk.

O bilionário, incumbido pelo presidente Trump a reduzir os gastos do governo dos EUA, “apoiou repetidamente e fortemente o direito de Israel de se defender contra terroristas genocidas e regimes que procuram aniquilar o único Estado Judeu”, acrescentou o primeiro-ministro israelense.

Na posse do novo presidente dos EUA, Musk bateu com a mão direita no peito e depois estendeu o braço, com a palma aberta. Ele então repetiu o gesto, virando-se para o resto da multidão atrás dele, antes de declarar: “Meu coração está com vocês”.

O bilionário já havia rejeitado as críticas a este gesto, sugerindo que seus detratores encontrassem “intrigas melhores”.

Veja também