A- A+

Saúde Nova sede do CRO-PE será inaugurada nesta quinta (9), no Rosarinho Cerimônia de abertura contará com apresentação cultural e a presença de lideranças da área como Cláudio Miyake e Raimundo Nazareno, presidente e vice do Conselho Federal de Odontologia

O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE) inaugura, nesta quinta-feira (9), a partir das 17h, sua nova sede, no bairro do Rosarinho, no Recife. O espaço conta com uma infraestrutura moderna, sustentável e acessível. A cerimônia de abertura contará com apresentação cultural e a presença de lideranças da área, como Cláudio Miyake e Raimundo Nazareno, presidente e vice-presidente do Conselho Federal de Odontologia (CFO).

O presidente do CRO-PE, Eduardo Vasconcelos, destacou o impacto dessa inauguração: "A nova sede não é apenas um espaço físico. É a materialização do nosso compromisso com a valorização da Odontologia e com o bem-estar dos profissionais e da sociedade. Este é um marco que consolida nosso esforço em oferecer estrutura e serviços de excelência”, ressaltou.

Veja também

Califórnia EUA: ONG alerta tutores a não abandonar animais durante incêndios se quiserem evitar que morram