O que é uma bolsa de colostomia definitiva, colocada por Preta Gil?

A cantora Preta Gil publicou um vídeo nas redes sociais, na noite desse domingo (26), em que falou sobre a recuperação após a nova cirurgia parte do tratamento contra o câncer de intestino. Na postagem, a artista compartilha que precisou colocar uma bolsa de colostomia definitiva:

— Estou me acostumando com minha bolsinha de colostomia. Tive que colocar dessa vez definitivamente, e não provisória como foi no ano passado. Vou ficar para sempre com essa bolsinha, e sou muito grata a ela por isso. Estou me acostumando.

Preta disse ainda que a operação foi mais desafiadora do que imaginava, mas que está se recuperando bem e que os exames indicam uma melhora a cada dia: — Não tinha ideia que essa cirurgia fosse ser tão difícil.

— Precisei ficar afastada para me concentrar em mim mesma, em ficar boa e poder sair daqui o mais breve possível. Eu estou no hospital, estou me reabilitando, estou bem. Estou me alimentando bem, estou andando, me exercitando, melhorando a cada dia. Mas é difícil — continuou.

De forma resumida, uma bolsa de colostomia definitiva é a colocação permanente de um equipamento na abertura feita do intestino grosso com o meio externo para coletar o conteúdo eliminado pelo órgão. Abaixo, entenda com mais detalhes:

O que é colostomia?

Segundo a Associação Brasileira de Estomaterapia (Sobest), a estomia é um procedimento que envolve uma abertura de um órgão para o meio externo por meio de uma cirurgia.



A palavra, de origem grega, significa “abertura”, “boca” ou “orifício”. Os termos ostoma ou ostomia também são usados, mas não existem na língua portuguesa, de acordo com a Academia Brasileira de Letras.

O tipo específico de estomia, e seu objetivo, depende do órgão em que ela é realizada: quando é na parte do intestino grosso chamada de cólon, como foi com Preta Gil, leva o nome de colostomia. Quando é na porção do intestino delgado chamada de íleo, chama-se ileostomia.

Uma estomia pode ser realizada ainda em outros órgãos, como estômago (gastrostomia); rim (nefrostomia); uréter (ureterostomia); bexiga (vesicostomia), entre outros.

As funções variam, mas geralmente envolvem a eliminação do conteúdo daquele órgão. No caso da colostomia, por exemplo, busca coletar as fezes. Em outros casos, como da traqueostomia, na traqueia, o objetivo é permitir a respiração pela entrada do ar.

As estomias podem ser temporárias ou definitivas. No caso da colostomia e da ileostomia, costumam ser usadas com frequência como parte do tratamento de câncer no intestino quando uma parte do órgão precisa ser removida devido ao tumor.

O que é uma bolsa de colostomia?

Após feita a estomia, que é a abertura do orifício no órgão para o meio externo, é colocado um equipamento coletor para receber o conteúdo eliminado por aquele órgão. No caso da bolsa de colostomia, é uma bolsa que fica presa à abertura feita no intestino grosso para coletar as fezes.

No ano passado, como parte do tratamento inicial do câncer, Preta Gil chegou a fazer uma ileostomia, procedimento semelhante, mas no intestino delgado, e usar uma bolsa de ileostomia temporariamente. Na época, publicou fotos em que aparecia o equipamento e afirmou que não tinha vergonha de mostrá-la: “essa bolsinha salvou minha vida”, escreveu.



No entanto, o câncer da cantora voltou em 2024, o que levou à necessidade de uma nova cirurgia e à realização de uma colostomia, com a colocação de uma bolsa permanente. Um dos motivos para procedimentos do tipo geralmente é a retirada de uma porção maior do intestino na operação devido ao câncer.

Cuidados necessários

É necessário, além de higienizar a bolsa algumas vezes por dia, cuidar da cicatriz que fica na pele. Uma estomia saudável tem a coloração vermelha ou rosa viva e a pele ao redor é lisa e sem feridas. Qualquer alteração, dor ou aspecto diferente, é necessário procurar um médico com urgência.

Nos dias e meses após a cirurgia é importante o paciente mastigar bem os alimentos e beber líquidos em abundância. Evitar levantar pesos ou esportes de contato para evitar danos à colostomia, bem como utilizar roupas mais leves e confortáveis que não o aperte.

Mas, a longo prazo, o paciente pode retomar os hábitos que tinha antes do procedimento. Segundo a Mayo Clinic, nos Estados Unidos, ele pode voltar a comer alimentos como antes, praticar esportes e ter uma vida sexual ativa.

Uma publicação do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, o NHS, destaca ainda que “a adaptação à vida com uma colostomia pode ser um desafio, mas a maioria das pessoas se acostuma com o tempo”.

“O equipamento de colostomia é discreto e seguro, e você deve ser capaz de fazer a maioria das atividades de que gostava antes”, continua.

