Trânsito intenso marca primeiro dia útil de obras de drenagem na avenida Norte

As obras de drenagem de águas pluviais na avenida Norte, na altura de Nova Descoberta, Zona Norte do Recife, deixaram o trânsito intenso na área, nesta segunda-feira (20), primeiro dia útil do serviço. A área bloqueada compreende do número 7136 ao 6717, um trecho de 400 metros.

A necessidade da intervenção, que começou no último sábado (18), foi identificada durante a substituição de placas de concreto da pavimentação, realizada pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), que constatou danos mais severos nas paredes das galerias de drenagem. O investimento é de aproximadamente R$ 1,5 milhão, e o prazo estimado para a conclusão é de 60 dias.

Quem precisou utilizar a via para ir ou voltar do Centro do Recife, seja de carro, moto, bicicleta ou ônibus ainda teve que lidar com algumas alterações no sentido de algumas ruas próximas ao ponto interditado. Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estão no local para fornecer orientações.

“Está difícil, mas dá para passar. Bom seria que não houvesse qualquer interdição. Mas já que é necessário, compreendo. Agora, bom seria que houvesse um planejamento maior, inclusive de divulgação, para não pegar ninguém de surpresa”, opinou o eletricista Elias da Silva, que ia rumo à área central do Recife.

O motociclista Alexsandro Brandão também enfrentou o transtorno temporário, mas compreende a necessidade da interdição da pista.

“Todos os dias enfrentamos dificuldades no trânsito. Não só aqui, mas em vários trechos da cidade. Já que é para melhorias ao usuário, a obra se torna necessária”, comentou também.

“É terrível. O trânsito sempre é ruim. Eu vim saber dessa intervenção no trânsito hoje, através da televisão. Eu quase fui pega de surpresa”, contou a consultora de recursos humanos Rose Nascimento.

O agricultor Pedro Bezerra, de 61 anos, enfrentou dificuldades para chegar à avenida Agamenon Magalhães. Ele, que veio de Camocim de São Félix, no Agreste Central de Pernambuco, não via a hora de chegar ao destino.

“Eu levei 1h10 de Camocim para chegar aqui no Recife. Acho que daqui [da avenida Norte] para a Agamenon Magalhães eu vou gastar o mesmo tempo, porque está difícil”, desabafou ele.

“Eu levei quase uma hora do bairro da Macaxeira para cá. É lamentável, mas não tem o que evitar. No futuro, a gente vai ver os benefícios dessa obra”, frisou o aposentado Paulo da Silva, de 65 anos, que ia de ônibus para o Centro do Recife.

Alterações em ruas importantes

Durante o período das obras, o trânsito na avenida Norte será desviado para uma pista da faixa cidade-subúrbio. Outra importante mudança é que a rua Nova Descoberta será sentido único na direção do terminal de ônibus do bairro - o giro à direita para os condutores que vêm pela pista sentido subúrbio continua.

A rua Vasco da Gama, que normalmente funciona como mão dupla, ficará temporariamente como mão única no sentido avenida Norte - para facilitar o trânsito dos moradores de Nova Descoberta e Vasco da Gama em direção à via.

Com isso, a entrada para o Vasco se dará pela rua Rosália Cisneiros. O trecho da interdição conta com duas paradas de ônibus, que serão removidas pelo Consórcio Grande Recife para trechos antes e depois dos desvios montados pela Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU).

Entenda a obra

O trabalho será dividido em duas frentes principais, cada uma atendendo a trechos específicos com soluções técnicas adequadas para garantir a funcionalidade e a durabilidade do sistema de drenagem.

No primeiro trecho, com extensão de 100 metros, será realizada a recomposição das paredes das galerias existentes, garantindo a estabilidade e a capacidade de escoamento do sistema atual.

Já o outro segmento, com 50 metros, será completamente reconstruído. As soluções para este trecho incluem a construção em alvenaria estrutural. Além disso, o projeto inclui a reposição das placas de concreto da via, restabelecendo a funcionalidade e a segurança para o tráfego no local.

O serviço visa a corrigir problemas estruturais do sistema de drenagem, prevenindo alagamentos em períodos de chuvas intensas e melhorando as condições de mobilidade urbana na região.

Em caso de dúvidas relacionadas ao trânsito, a população pode acionar a CTTU pelo teleatendimento, que é gratuito e 24h, no número 0800.081.1078.

