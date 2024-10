Olinda: troca de tiros entre assaltantes de moto e PMs deixa três suspeitos mortos e um preso

A- A+

Uma troca de tiros entre assaltantes e policiais militares resultou na morte de três suspeitos e na prisão de um, no bairro de Aguazinha, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a ação aconteceu na madrugada desta quarta-feira (16).



Dois homens, de nomes e idades não divulgados, tiveram a moto em que estavam roubada por quatro suspeitos e acionaram a Polícia Militar.

Uma equipe do Batalhão de Radiopatrulha foi designada para a ocorrência e, a partir da última localização do rastreador, repassada pela vítima, conseguiram avistar o veículo e os assaltantes.



A PM informou que, ao avistar o policiamento, os suspeitos atiraram contra o efetivo, que reagiu.



Durante a troca de tiros, três criminosos foram atingidos, socorridos para unidades de saúde, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.



Já o quarto homem envolvido foi preso no local.



Com o grupo, os agentes encontraram a motocicleta roubada, três revólveres calibre .38 e 21 munições do mesmo calibre.



O suspeito e os objetos foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, no Recife.

