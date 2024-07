Orquestra Sinfônica Jovem realiza concerto gratuito nesta quinta-feira (18)

A- A+

A Orquestra Sinfônica Jovem, principal conjunto musical do projeto Orquestra Criança Cidadã, realiza o segundo concerto da temporada nesta quinta-feira (18), no Teatro de Santa Isabel. O concerto é gratuito e tem início às 20h, os ingressos serão distribuídos uma hora antes do espetáculo.

A apresentação conta com três peças dos períodos clássico e romântico: a abertura da ópera “Os mestres cantores de Nuremberg”, do compositor alemão Richard Wagner (1813-1883); o “Concerto para fagote em si bemol maior”, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), dividido em quatro movimentos; e as "Danças polovetsianas", da ópera "O príncipe Igor", composta pelo russo Alexander Borodin (1833-1877).

Orquestra Sinfônica Jovem

O maestro José Renato Accioly, regente da Orquestra Sinfônica Jovem, comenta que selecionou a abertura operística de Wagner pela densidade sonora exigida para todos os naipes orquestrais: cordas, madeiras, metais e percussão.



Já as “Danças polovetsianas”, explica o maestro, “extraem ritmos e escalas musicais do folclore russo e contêm trechos, como, por exemplo, para a clarineta, que costumeiramente caem em concursos para ingressos em orquestras profissionais”, afirmou José Renato.

O fagotista Dayvison Gabriel da Silva faz sua estreia como solista na peça escrita por Mozart, expoente máximo da música austríaca.

A Orquestra Sinfônica Jovem, no Teatro de Santa Isabel. Foto: Augusto Cataldi/Ascom OCC.

Ex-aluno do Conservatório Pernambucano de Música e atual estudante da Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical, Dayvison celebra:

“Tem sido uma experiência muito gratificante, a de poder desempenhar essa peça tão desafiadora, que é uma das mais famosas e complexas do repertório de fagote, estilisticamente falando”, contou Dayvison.

A Orquestra Sinfônica Jovem encerra a apresentação com um pot-pourri de três sucessos das festas juninas assinado pelo maestro Melquiades Claudino (Kidbone): “Asa branca”, Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, “Eu só quero um xodó”, de Dominguinhos, e “Olha pro céu”, de Luiz Gonzaga.

18 anos da Orquestra Criança Cidadã

A partir da próxima semana, o grupo irá se preparar para o Concerto de Aniversário de 18 anos da Orquestra Criança Cidadã, no dia 10 de setembro, novamente no Teatro de Santa Isabel. O calendário completo de apresentações está disponível online, no site do projeto social.

Sediada nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, a Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e realização da Fundação Nacional de Artes (Funarte).

A Orquestra Sinfônica Jovem, principal conjunto musical do projeto Orquestra Criança Cidadã. Foto: Augusto Cataldi/Ascom OCC.

