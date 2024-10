A- A+

FESTA DO PADROEIRO Paróquia São Lucas, em Olinda, celebra padroeiro com 11 dias de festa; veja programação Em cada dia da festa, os fiéis são convidados a fazer um gesto concreto com doações de alimentos

A Paróquia São Lucas, no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), celebra o seu padroeiro com uma programação especial com 11 dias de festa.

Missas, adoração ao Santíssimo, oração do terço e procissões marcam as festividades na paróquia, que começam na próxima quinta-feira (17) e seguem até 27 de outubro.

O pároco da igreja, padre Dennys Pimentel, convidou os fiéis a participar de mais uma festa de São Lucas.

"Trata-se de uma graça de Deus para todos nós, pois o Senhor reserva para os dias de festa de um padroeiro bênçãos que não podemos sequer imaginar", disse o sacerdote.

Em cada dia da festa, os fiéis são convidados a fazer um gesto concreto que inclui a doação de itens como óleo, café, leite, farinha, café e arroz.

O tema da festa deste ano é "Conhecemos a árvore pelos seus frutos", passagem do versículo 44 do capítulo sexto do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas.

No dia litúrgico dedicado a São Lucas, a sexta-feira (18), o celebrante será o arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson.

A Paróquia São Lucas fica na rua Carrapicho, nº 23, no bairro de Ouro Preto, em Olinda.

Confira a programação:

