Passageira de moto por app morre atropelada por caminhão após motociclista tentar ultrapassagem

Uma passageira de moto por aplicativo, de 36 anos, morreu na noite de quinta-feira (23), após ser atropelada por um caminhão, no quilômetro 51 da BR-101, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Relatos preliminares da Polícia Civil de Pernambuco indicam que o sinistro aconteceu quando o motociclista por aplicativo tentou ultrapassar um caminhão pela lateral.

Os veículos colidiram, e a mulher foi arremessada da moto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a passageira caiu embaixo do caminhão, tendo sido atropelada em seguida. Ela foi identificada como Lidiane Maria.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para a ocorrência às 20h17 e enviou equipes de Paulista, também na RMR, e de Abreu e Lima.

As equipes constataram a morte da mulher, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já o condutor da moto, um homem de 36 anos, foi encaminhado ao Hospital Miguel Arraes (HMA), em Paulista. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A PRF afirmou que os testes de bafômetro do motociclista e do motorista do caminhão não atestaram consumo de bebida alcoólica.

A Polícia Civil registrou o caso como "acidente de trânsito com vítima fatal" e abriu inquérito para esclarecer as circunstâncias do sinistro.

"As diligências estão em curso para apurar todos os fatos", informou a corporação nesta sexta-feira (24).

O Instituto de Criminalística (IC) esteve no local para realizar as primeiras perícias.

O corpo da mulher foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife.

