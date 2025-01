A- A+

Região Metropolitana do Recife Paulista: homem de 33 anos morre após levar choque elétrico em ocupação no bairro de Maranguape 2 Incidente ocorreu nessa quarta-feira (29), na ocupação Maria Filipa

Um homem morreu após sofrer um choque elétrico em uma ocupação de movimentos sociais por moradia em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.



O incidente ocorreu nessa quarta-feira (29), na ocupação Maria Filipa, no bairro de Maranguape 2.



A vítima foi identificada como Renato Ramos da Silva, de 33 anos.



Ele chegou a ser socorrido a uma unidade de saúde, mas não resistiu e morreu.

O terreno onde o caso aconteceu é habitado por famílias que fazem parte do Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) e da Organização e Luta dos Movimentos Populares de Pernambuco (OLMP).



Nas redes sociais, as entidades lamentaram a morte de Renato.



A nota informa que ele era pai de três filhos e aguardava a conquista de uma moradia através do programa Minha Casa, Minha Vida.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Paulista.

Veja também