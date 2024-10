A- A+

Região Metropolitana do Recife Paulista: suspeito de matar companheira a tiros tem prisão preventiva decretada e já está no Cotel Crime aconteceu na madrugada da terça-feira (22), na residência do casal, no bairro do Nobre

Passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada o homem suspeito de matar a tiros a companheira, de 29 anos, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.



O crime aconteceu na madrugada da terça-feira (22), na residência do casal, no bairro do Nobre.



Tibério Cezar Gomes de Souza da Silva, de 37 anos, foi preso em flagrante no local do crime. Com ele, os policiais encontraram três armas e munições.



Inicialmente, ele foi detido em flagrante e conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife.

Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), em audiência de custódia realizada no Polo de Audiências de Custódia de Olinda, Tibério teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.



O homem foi encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Prof. Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na RMR, onde seguirá preso.

