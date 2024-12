A- A+

EDUCAÇÃO Pernambucano de Glória do Goitá é aprovado em universidade nos Estados Unidos aos 17 anos Aluno faz parte do Projeto de Educação e Tecnologia da ONG Giral

Aos 17 anos, o pernambucano Victor Eduardo dos Santos Rufino, morador de Glória do Goitá, realizou um sonho ao receber a notícia que foi aprovado no curso de Engenharia de Software na Jala University, na Califórnia, nos Estados Unidos.

“O processo de seleção foi muito intenso, mas superei todos os desafios e hoje posso dizer que tenho um sonho realizado", conta Victor.

O jovem foi um dos 40 alunos matriculados no curso de Python que integra o Projeto de Educação e Tecnologia da ONG Giral.

“As aulas ao vivo durante quatro semanas seguidas requerem disposição e muita força de vontade. Se eu estou feliz, meus pais estão muito mais”, comenta o pernambucano, que está terminando o 3º ano do Ensino Médio.

A participação da Giral no processo seletivo da Jala University foi inspirada pela experiência de Alisson da Silva Santana, 20 anos, ex-aluno da ONG. Alisson está no 3º período da Jala University, paralelamente ao curso de Ciência da Computação na Uninassau do Recife, e atua como monitor das aulas de Tecnologia da Giral.

“Para ser aprovado na Jala é preciso apresentar um projeto de Python. Então, montamos uma grade de aulas de Python para preparar os jovens e eles terem mais chances de admissão”, explica Alisson. Ele acredita que a aprovação de Victor é resultado de sua dedicação e da qualidade do ambiente de aprendizado oferecido pela Giral.

Alisson está atualmente à frente de mais duas turmas do curso teórico e prático de Introdução à Programação com a Linguagem Python. As aulas começam nesta quarta-feira (4) e vão até o próximo sábado (7), com outra turma iniciando no dia 11 e terminando em 14 de dezembro.

Estudar na Jala University oferece vantagens que vão além da graduação. A bolsa integral pode chegar a 60 mil dólares durante seis anos ou 40 mil dólares em quatro anos. A universidade também fornece um notebook de última geração para auxiliar no EAD.

Apesar da possibilidade de trabalhar no exterior, Alisson tem planos para permanecer no Brasil. “A Jala University incentiva a permanência no país de origem para que a gente possa contribuir com o desenvolvimento da economia local”, afirma Alisson Santana.

Jala University

A Jala University é uma instituição latino-americana fundada em 2021, com o objetivo de impulsionar a indústria de software na América Latina e promover o desenvolvimento da propriedade intelectual através da formação e capacitação de jovens na área de tecnologia.

O curso de graduação, realizado em quatro anos por meio de Educação à Distância (EAD), oferece uma bolsa de estudos integral, treinamento completo em um ambiente internacional e a possibilidade de emprego no exterior após a conclusão do curso.

