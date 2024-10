A- A+

Segurança Pernambuco apresenta redução no número de homicídios pelo quinto mês consecutivo Em setembro, o Estado registrou uma queda de 19,3% no número de Mortes Violentas Intencionais (MVIs) em relação ao mesmo período do ano passado, saindo de 321 para 259 casos

Pelo quinto mês consecutivo, Pernambuco apresentou redução no índice de Mortes Violentas Intencionais (MVIs). Em setembro deste ano, o Estado registrou uma queda de 19,3% no número de homicídios em relação ao mesmo período do ano passado, saindo de 321 para 259 casos.

Setembro de 2024 também teve o menor índice de Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP) dos meses de setembro dos últimos dez anos.

Os números foram detalhados durante a reunião de monitoramento do programa Juntos pela Segurança nesta segunda-feira (7), no prédio da Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (Seplag) em Santo Amaro, área central do Recife.

Presente na reunião, a governadora Raquel Lyra ressaltou que Pernambuco está realizando um trabalho intenso em defesa da segurança pública.

“Estamos sempre acompanhando as ocorrências no Estado e trabalhando de forma empenhada para combater os crimes. Setembro foi mais um mês encerrado de forma positiva, refletindo o compromisso das forças de segurança em intensificar ações de prevenção e combate à criminalidade que foram pactuadas dentro do Juntos pela Segurança", iniciou Raquel.

"Mesmo com os bons resultados, não vamos descansar, continuaremos com um trabalho intenso de estratégias para garantir proteção e paz social a todos os pernambucanos e pernambucanas”, completou a gestora.

Os dados da Secretaria de Defesa Social (SDS) detalham os índices de redução nos homicídios mês a mês. Houve queda de 10,3% em agosto, 12,6% em julho, 6,7% em junho e 11,6% em maio, na comparação, em todos os casos, com os mesmos períodos do ano passado.

“Os números que temos visto nos últimos meses são um reflexo do esforço conjunto de nossas forças. A redução de crimes mostra que estamos no caminho certo. Vamos seguir trabalhando com dedicação para garantir um Pernambuco mais seguro e tranquilo”, pontuou o titular da SDS, Alessandro Carvalho.

Crimes Violentos Contra o Patrimônio

O resultado de Crimes Violentos Contra o Patrimônio no mês passado foi de 3.421 casos, sendo o melhor setembro dos últimos dez anos.

A maior queda de ocorrências entre as regiões pernambucanas foi no Sertão, com uma redução de 22,5%.

Em seguida, esteve o Agreste, com uma diminuição de 19,3% no mesmo indicador, sempre em comparação com o mesmo período do ano passado.

