SEGURANÇA Pernambuco registra redução de homicídios pelo sétimo mês seguido; confira balanço De acordo com dados da Secretaria de Defesa Social do Estado (SDS-PE), no acumulado do ano até aqui, a diminuição foi de 4,4%

Pernambuco alcançou, em novembro, o sétimo mês seguido de redução de homicídios, chamados de Mortes Violentas Intencionais (MVI), com relação aos índices de 2023.

De acordo com dados da Secretaria de Defesa Social do Estado (SDS-PE), no acumulado do ano até aqui, houve também redução geral de 4,4%. Os números passaram de 3.295 casos, entre os meses de janeiro e novembro do ano passado, para 3.150 MVIs em 2024.

Queda mês a mês

Em novembro, a queda foi de 19,3% com relação ao mesmo período do ano passado. Com 239 registros - 57 a menos que em 2023 -, esse foi o melhor registro para o mês dos últimos 21 anos.

No balanço mensal, os homicídios tiveram uma queda de 0,4% em outubro, 19,3% em setembro, 10,3% em agosto, 12,6% em julho, 6,7% em junho e 11,6% em maio, na comparação, em todos os casos, com os mesmos meses do ano passado.

De acordo com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), o trabalho para a redução vem sendo feito constantemente pelo Estado, que recebe bem os novos índices.

“O acompanhamento semanal nos orienta a construir as estratégias e ações importantes para o enfrentamento aos crimes. Conseguimos alcançar o sétimo mês de redução nos homicídios e todas as Forças de Segurança continuarão a se dedicar para uma diminuição ainda maior. Esse somatório de iniciativas, juntamente com a parceria do Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública, é o que está nos guiando para buscar a paz social em Pernambuco”, destacou.

Já para a SDS-PE, a diminuição é reflexo do trabalho integrado entre as forças de seguranças e ações de prevenção.



“Investimos em equipamentos, inteligência, integração entre as polícias e na atuação das patrulhas Maria da Penha e Escolar, por exemplo, com ações que colaboram na prevenção da violência. Essa redução significativa é fruto do empenho coletivo e da confiança que a sociedade tem depositado em nossas ações”, ressaltou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Crimes Patrimoniais

De acordo com o balanço, Pernambuco obteve resultados positivos nos índices de Crimes Contra o Patrimônio (CVPs): com 3.560 ocorrências, houve uma diminuição de 7,3% em relação ao mês de novembro do ano passado, que registrou 3.842 casos.

Como destaques, estão Zona da Mata, que atingiu uma redução de 12,6%, e o Agreste, que teve uma diminuição de 11,2%. Quando é analisado o acumulado do ano, os crimes patrimoniais diminuíram 3,1%, saindo de 42.044 (2023) para 40.757 (2024) ocorrências, entre janeiro e novembro.

Celulares

Outro avanço registrado foi a redução nos casos de celulares subtraídos, com uma redução de 11,1%. O índice passou de 3,968 casos em novembro de 2023, para 3.328 no mesmo mês em 2024. A diferença é de 400 ocorrências.

Roubo a coletivos

Também houve diminuição nos casos de roubo a coletivos de transporte público, como ônibus, que passaram de 59 registros, em novembro de 2023, para 52, no mesmo mês de 2024. A redução foi de 12%.



