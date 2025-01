A- A+

Trânsito CTTU monta esquemas especiais de trânsito para o final de semana no Recife; confira Corrida de rua no Centro e obra de drenagem na Zona Oeste terão desvios

Uma operação especial de trânsito será montado durante o fim de semana pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) devido a uma corrida de rua, que será realizada no Centro do Recife, e uma obra de drenagem na Zona Oeste da cidade.

De acordo com a CTTU, a intervenção para a obra terá início a partir das 8h30 e deve durar até às na Rua Elizeu Cavalcante, próximo à entrada da Avenida Caxangá, no Bairro do Cordeiro.

O desvio para os motoristas que seguem pela Rua Teotônio Freire e que desejam seguir sentido subúrbio deve ser feito pela Rua Joaquim Alheiros.

Para os transportes públicos que passam pela Rua Elizeu Cavalcante e que têm como destino final a Estação Getúlio Vargas, o desvio também será Rua Joaquim Alheiros.

Nesse caso, os coletivos seguem pela Rua Teotônio Freire, chegando até a Rua Estevão Francisco da Costa.

No domingo (12), acontece a Corrida Meu Pai Meu Herói, às 6h, com largada no Cais da Alfândega. A CTTU comunicou que a partir das 5h30 haverá interdição total das vias e pontes que fazem parte dos trajetos. A liberação acontece às 8h.

Os corredores que escolherem a trajetória de cinco quilômetros seguirão pela Avenida Alfredo Lisboa, Avenida Militar, Ponte do Limoeiro e Avenida Prefeito Artur Lima, de onde retornam para o Cais da Alfândega.

Já no percurso de dez quilômetros, os atletas seguirão pela Ponte Maurício de Nassau, Avenida Martins de Barros, Viaduto das Cinco Pontas e Avenida Engenheiro José Estelita, a partir deste ponto os participantes retornam pelo mesmo percurso feito até a linha de chegada, no Cais da Alfândega.



