CORES E CULTURA Jovens realizam grafitagem em unidade da Compesa de Casa Amarela Trabalho foi realizado no muro da Estação Elevatória da Compesa na Estrada do Arraial e faz parte do projeto de oficina de grafitagem promovido pela companhia

Um grupo de jovens moradores do Alto Santa Isabel e Alto do Mandu, na Zona Norte do Recife, participou nesta terça-feira (4) do início da grafitagem do muro da estação Elevatória de Água Tratada da Compesa na Estrada do Arraial, em Casa Amarela, no Recife.



A ação é parte de uma Oficina de Grafitagem promovida pela Companhia, incluída na Semana do Meio Ambiente. Os alunos do Erefrem São Miguel, Alto do Mandu, participarão até a próxima sexta-feira (7) da iniciativa.



As localidades da Zona Norte foram beneficiadas com a eliminação do rodízio de abastecimento e 4.700 já recebem água diariamente nas torneiras.







O que é a oficina



A Oficina de Grafitagem prevê a pintura dos muros das unidades da Compesa na Região Metropolitana do Recife e em Caruaru, no Agreste, pelos próximos meses. Em cada oficina participarão 15 adolescentes residentes nas localidades onde está sendo realizado o projeto.



A iniciativa será executada pelo Movimento Social e Cultural Cores do Amanhã, Organização Não Governamental, criada em 2009, formado por artistas plásticos. O trabalho consiste em levar diversas formas de expressão para a comunidade, valorizando assim a cultura nas periferias.



Além disso, o trabalho tem o objetivo de levar cultura e cidadania para crianças, adolescentes, jovens e famílias. O objetivo da ação é contribuir na ampliação do acesso da população aos serviços de saneamento, por meio de ações de mobilização social e educação ambiental.

Atividade artística promove cidadania | Foto: Aluísio Moreira/Compesa





Expressão pela grafitagem

Para diretor de Engenharia e Sustentabilidade da Compesa, Douglas Nóbrega, a utilização da grafitagem é uma forma de expressar o respeito, a conservação, a cidadania e a importância do saneamento e da preservação do meio ambiente.



“O projeto tem o objetivo de levar arte e cidadania para as comunidades com uma mensagem muito importante de cuidado com o meio ambiente e do nosso principal recurso, que é a água”



Douglas Nóbrega, diretor de Engenharia e Sustentabilidade da Compesa





Ecoturminha Compesa



Na unidade da zona norte, a obra artística deverá possuir a dimensão aproximada de 50m². No local, estão sendo grafitados os personagens da Ecoturminha Compesa, a turma de personagens inspirados na cultura brasileira e no povo nordestino, cujo objetivo é falar de educação ambiental com o público infantil.



“Esse convite foi recebido com muito entusiasmo, principalmente pelo tema tão importante que é o cuidado do meio ambiente e a água. Estamos muito felizes em contar com a participação dos jovens das comunidades da Zona Norte, que estão dando vida aos muros da Compesa com arte e conscientização”



Jouse Barata, representante do Movimento Social e Cultural Cores do Amanhã

Serão contempladas com a oficina o Centro de Distribuição da Compesa, em Dois Irmãos, a Loja de Atendimento de Afogados, a Sede Administrativa, em Santo Amaro, unidades da gerência Oeste e Caruaru.

Fim do rodízio

A mobilização social desta terça-feira foi realizada também com a presença dos moradores do Alto Santa Isabel e Alto do Mandu, que vivem agora uma nova realidade de abastecimento com água diariamente nas torneiras, tratada na elevatória da Estrada do Arraial.



A Compesa promoveu um conjunto de ações que resultaram no fim do rodízio de abastecimento, contemplando 4.700 pessoas que antes eram abastecidas no esquema de um dia com água e dois dias sem abastecimento.

Foram executadas a setorização dos bairros, que é a divisão da área para melhoria do abastecimento, e também intervenções para melhoria do rendimento do sistema de bombeamento da Estação de Água Tratada Dois Irmãos, garantindo assim a produção diária do sistema.



A Companhia também investiu na área com ações de segurança para proteger o conjunto de poços da Guabiraba, com o intuito de inibir os constantes furtos às unidades. Dessa forma, a população das comunidades recebe agora água diariamente.

