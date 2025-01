A- A+

Lazer Parque Estadual Dois Irmãos divulga programação do Zoo Noturno O evento tem como objetivo oferecer uma experiência com animais de hábitos noturnos

O Parque Estadual Dois Irmãos realizará uma visitação no período da noite, com o objetivo de possibilitar uma compreensão mais profunda acerca dos animais de hábitos noturnos. A atividade será realizada nos dias 23 e 30 de janeiro, a partir das 18h.

O evento, intitulado Zoo Noturno, conta com um passeio pelo zoológico e com uma trilha interpretativa pelo fragmento de Mata Atlântica do local.

Durante o passeio, os visitantes terão a oportunidade de conhecer mais sobre diversos animais, como onça, corujas, jupará e lobo-guará, que geralmente estão mais ativos à noite.

Já na trilha interpretativa, o público pode ativar os seus sentidos para identificar os sons e os aromas presentes no ambiente.

O Zoo Noturno é aberto ao público a partir de 4 anos, sendo necessário que menores de 18 anos sejam acompanhados de um responsável.

É recomendado que os visitantes usem calça comprida e sapatos fechados. Também é indicado trazer uma lanterna.

Para participar, é necessário fazer uma pré-inscrição por meio do link https://linktr.ee/ParqueZooDoisIrmaos. O pagamento deve ser realizado no prédio administrativo do parque, com o valor do ingresso a R$15,00 (inteira).

Pessoas com mais de 60 anos, estudantes portando a carteira estudantil, professores, pessoas com deficiência e, quando necessário, seu respectivo acompanhante, têm direito à meia entrada.

