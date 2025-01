A- A+

Agreste Pesqueira: motorista morre após ser atingido por caminhão enquanto cozinhava às margens da BR-232 Condutor estava do lado de fora do veículo, foi atingido e morreu no local

O motorista de um caminhão morreu após ser atingindo por outro veículo enquanto cozinhava no acostamento da BR-232, em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco.



O caso aconteceu por volta das 19h40 dessa quinta-feira (23), no quilômetro 212 da via.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um carro acessou a contramão da rodovia e colidiu na lateral de um caminhão.



Em seguida, o condutor do caminhão perdeu o controle do veículo, cruzou a pista e atingiu um outro caminhão modelo bitrem que estava estacionado em um acostamento às margens da BR-232.



A PRF informou que o motorista do caminhão bitrem, que estava do lado de fora do veículo, foi atingido e morreu no local. Ele estaria cozinhando na ocasião.

Acidente matou motorista de bitrem | Foto: PRF/Divulgação

O nome e idade da vítima não foram divulgados. O condutor do carro saiu do local do acidente antes da chegada da viatura.



Já o motorista do caminhão, que não se feriu, permaneceu na área, realizou o teste do bafômetro, e o resultado foi normal.

Além da PRF, o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal (IML) também estiveram no local.



O caso será investigado pela Polícia Civil de Pernambuco.

