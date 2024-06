A- A+

SAÚDE Pipoca: conheça os cinco benefícios que fazem do alimento um produto altamente saudável Ideal para comer no cinema enquanto assiste a um filme, o produto é antioxidante, além de ser rico em vitaminas

São conhecidas por serem o complemento perfeito para assistir a um filme no cinema ou até mesmo compartilhar um momento com a família e amigos, mas a pipoca não é apenas uma comida deliciosa, mas também oferece ótimos benefícios para a saúde.

Contêm mais antioxidantes do que muitas frutas e vegetais; consequentemente, devido ao seu baixo índice calórico e alta concentração de fibras, são considerados um lanche ideal que proporciona sensação de saciedade, ajudando a manter uma alimentação equilibrada sem sacrificar o sabor.





Segundo especialistas, a melhor alternativa para aproveitar suas propriedades nutricionais é cozinhá-los sem manteiga ou óleo, em uma panela com tampa, pois o que aumenta seu índice calórico é a gordura que é adicionada durante seu preparo.

Este último ocorre com a pipoca que é vendida em supermercados e que é própria para preparar no micro-ondas, pois vem com óleo e sal adicionados para cozinhar. É rica em vitaminas e minerais que a tornam um alimento altamente saudável.

Este alimento possui uma composição rica em diversos minerais, como cobre e zinco. Além disso, contém ferro, que ajuda a prevenir a anemia, magnésio, essencial para manter a boa saúde do coração, e fósforo, fundamental para o desenvolvimento e fortalecimento do tecido ósseo.

Os 5 benefícios do alimento

Grande quantidade de fibra

A pipoca fornece 10 g de fibra por 100 g. Devido a estas propriedades significativas, promove o trânsito intestinal, combate a constipação, reduz o colesterol, ajuda a prevenir o câncer de cólon e otimiza a glicemia em pessoas com diabetes.

Propriedades antioxidantes

Na parte menos atraente da pipoca, aquela “casca” marrom que muitas vezes fica presa na garganta ou entre os dentes, é a que contém maior quantidade de polifenóis e fibras, dois de seus componentes mais benéficos para a saúde.

Promovem a digestão

Essa característica faz da pipoca um alimento ideal para crianças e atletas. Seu alto teor de fibras ajuda a manter o equilíbrio do corpo, facilitando o trânsito dos resíduos pelo trato digestivo e prevenindo a prisão de ventre.

No entanto, deve-se ter cuidado: consumir este produto pode ser contraproducente se você tiver algum problema digestivo anterior, pois pode causar dores abdominais ou dores de estômago. Além disso, comê-los rapidamente pode aumentar a produção de gases, causando dor e inflamação. Eles têm propriedades antioxidantes e promovem a digestão.

Eles são nutritivos

100 gramas de milho fornecem ao corpo 8,9 gramas de proteína, 3,9 gramas de gordura, 2 gramas de fibra alimentar e 72,2 gramas de carboidratos, tornando-o um alimento altamente nutritivo.

Rico em vitamina B

A vitamina B1 está presente na pipoca, essencial para que o cérebro consiga a correta absorção da glicose e os alimentos sejam convertidos em energia, a vitamina B7, que promove a preservação da pele e dos cabelos, e a vitamina A, que é boa para o ótimo funcionamento da visão.

Veja também

MUNDO "Cheiro perturbador": Crise sanitária em Gaza força moradores a viver entre pilhas de lixo