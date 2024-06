Polícia recupera placa de bronze de 400 kg furtada da Ponte Maurício de Nassau, Centro do Recife

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) recuperou uma placa de bronze, de aproximadamente 400 kg, furtada da Ponte Maurício de Nassau, que liga os bairros do Recife e Santo Antônio, Centro do Recife. O monumento estava no local desde 1918.

A placa foi encontrada no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife, sob posse de um suspeito, que já foi preso em flagrante. A corporação busca, ainda, mais dois homens que teria participado do crime.

A corporação relatou que, no Boletim de Ocorrência prestado pela Prefeitura do Recife, foi registrado que o objeto havia sido furtado no último dia 31 de maio, por volta das 23h.

O objetivo era a venda em um ferro-velho para obter o valor por quilo da matéria-prima. O proprietário do estabelecimento, no entanto, disse que não compraria a placa, e entrou em contato com a polícia.

"Eles (suspeitos) levaram a placa para pesagem nesse ferro-velho, mas o proprietário viu que o objetivo devia ter sido roubado e entrou em contato com a Polícia. Ele chegou, inclusive, a chamá-los de volta ao ferro-velho, mas eles não voltaram", explicou o delegado Alessandro Orico, da Delegacia de Afogados.

Placa de bronze da Ponte Maurício de Nassau, recuperada após furto - Foto: Polícia Civil de Pernambuco/Divulgação

Até o momento, não se sabe sobre a maneira com que os suspeitos retiraram a placa do local, já que ela é muito pesada e grande, com cerca de dois metros de altura.

Foi através de imagens do local, usadas apenas na investigação, que os agentes chegaram ao suspeito que está preso ao identificar o seu carro.

A Polícia Civil não descarta a participação de mais pessoas no crime. Também não se sabe se os dois suspeitos foragidos são interceptadores ou se atuaram, de fato, no furto.

"A gente não sabe dizer com clareza a participação de todos. Precisamos de todas as imagens de câmera de segurança disponíveis do local. Já entramos em contato com a Prefeitura do Recife para obter os dados e tirar as demais conclusões", completou o delegado.

Veja também

TRAGÉDIA CLIMÁTICA Rio Grande do Sul: enchente em Porto Alegre pode ser vista no Google Maps após atualização