Pernambuco Policlínica: Governo Federal anuncia nova unidade de saúde no Recife A construção do equipamento faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

O Recife será beneficiado com a construção de uma nova policlínica. O anúncio, feito pelo Ministério da Saúde na terça-feira (25), faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O ministério não detalhou onde será construída a nova unidade de saúde.





Com um investimento de R$ 1,65 bilhão, o programa contemplará a construção de 55 policlínicas em 24 estados, beneficiando mais de 19 milhões de brasileiros.



Com o novo projeto, as policlínicas se tornarão um centro integrado de cuidado e resolução que contemplará núcleos de atenção integral ao homem, mulher, crianças e outros públicos que requerem acompanhamento especial.

Espaços de reabilitação para pacientes com sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e doenças respiratórias também estão no projeto.

Serão oferecidos ainda nas novas unidades a realização de exames gráficos e de imagem como ressonância magnética, tomografia e eletrocardiograma; consulta clínica de apoio ao diagnóstico com médicos de diversas especialidades como angiologia, cardiologia, oftalmologia e neurologia; e pequenos procedimentos como vasectomia, cauterização e biópsias em centro cirúrgico de baixa complexidade.

