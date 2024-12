Por que algumas pessoas têm um limiar alto da dor?

A- A+

Todos nós já ouvimos alguém alegar que tem um “alto limiar de dor” como se fosse uma marca de força ou resiliência. Mas a ciência apoia a ideia de que algumas pessoas realmente sentem menos dor do que outras?

A dor é uma experiência moldada pela nossa psicologia e contexto social, com muitas variáveis.

Em nossas entrevistas com crianças sobre suas experiências de dor, muitas associam dor a “resistência”. Parece que as expectativas sociais moldam nossa compreensão da dor desde tenra idade.

Também há muitos equívocos sobre os limites da dor, o que contribui para as desigualdades na assistência médica que afetam milhões de pessoas.

O que é (e não é) um limiar de dor?

Um limiar de dor refere-se tecnicamente ao ponto em que um evento — como calor, frio ou pressão — se torna doloroso.

Não é o mesmo que tolerância à dor, que mede quanta dor alguém consegue suportar antes de precisar de alívio.

Embora esses dois termos muitas vezes se tornem confusos na linguagem cotidiana, eles descrevem diferentes facetas da experiência da dor. Distinguir entre eles é crucial , especialmente em ambientes de pesquisa.

Quão estável é o limiar de dor?

A estabilidade de um limiar de dor é controversa e provavelmente depende de como ele é testado. Certas técnicas produzem resultados bastante consistentes.

Mas o limiar da dor pode ser mais uma “ zona de incerteza ” do que um ponto fixo de transição de não doloroso para doloroso.

Argumentamos que a variação do limiar de dor de uma pessoa pode, no futuro, fornecer informações valiosas que podem nos ajudar a entender o risco de dor crônica e as melhores opções de tratamento para ela.

Influências biológicas nos limiares de dor

Os limiares de dor são influenciados por uma variedade de fatores biológicos. Por enquanto, vamos explorar genética, hormônios e os sistemas nervoso e imunológico.

Diferenças de sexo e gênero

Os homens geralmente têm limiares de dor mais altos do que as mulheres em cenários experimentais. Isso pode ser devido a diferenças hormonais, como a influência da testosterona.

Por outro lado, diferenças de gênero na sensibilidade à dor podem refletir normas sociais que exigem mais estoicismo dos homens do que das mulheres.

A questão da ruiva

Algumas pesquisas descobriram que pessoas com cabelos ruivos podem sentir dor de forma diferente, devido à variante do gene MC1R (receptor de melanocortina-1).

No entanto, os mecanismos que sustentam essa descoberta ainda não estão claros. Por exemplo, ruivos podem ter um limiar de dor menor para certas ameaças nocivas, como calor, mas um limiar maior para outras, como eletricidade . No geral, as evidências estão longe de serem estabelecidas.

O sistema nervoso na dor crônica

Algumas pessoas com dor duradoura podem ter limiares de dor mais baixos. Isso pode ser devido à sensibilização central, onde o sistema nervoso parece estar em alerta mais alto para eventos potencialmente prejudiciais.

Ainda não está claro se algumas pessoas têm limiares de dor mais baixos antes de desenvolverem dor crônica, ou se seus limiares caem mais tarde. No entanto, a presença de sensibilização central pode ajudar os clínicos a descobrir quais tratamentos funcionarão melhor.

O sistema imunológico e os limiares de dor

O sistema imunológico pode influenciar os sinais nervosos e os limiares de dor. A inflamação no corpo, como quando você tem um resfriado ou gripe, pode diminuir seu limiar de dor de repente.

Muitas pessoas experimentaram uma versão de curta duração da sensibilização central induzida por inflamação quando tiveram Covid. De repente, as menores coisas produziam uma dor de cabeça ou dor no corpo.

Uma lesão aguda, como uma torção de tornozelo, também desencadeia inflamação que reduz seu limiar de dor. Uma das razões pelas quais o gelo ajuda em uma torção de tornozelo é que ele controla a inflamação no local da lesão, permitindo que seu limiar de dor se recupere um pouco.

Todas essas influências biológicas (e mais) são apenas o começo do quebra-cabeça do limiar da dor.

Influências psicológicas

Fatores psicológicos como ansiedade, medo e preocupação com a dor estão associados a menores limiares de dor.

Por outro lado, estratégias como atenção plena e relaxamento podem aumentar os limites da dor.

Influências sociais nos limiares de dor

Normas culturais moldam como percebemos e expressamos a dor. Algumas culturas encorajam o estoicismo, enquanto outras normalizam a vocalização aberta do desconforto.

Essas normas influenciam como os profissionais de saúde interpretam e tratam a dor, muitas vezes levando a disparidades. Os pesquisadores agora estão ampliando o zoom para identificar esses tipos de influências sociais na dor.

Implicações para a recuperação da dor

Entender os limiares de dor não é apenas um exercício acadêmico; tem implicações práticas para os cuidados de saúde. Julgar mal a dor de alguém pode levar a um tratamento inadequado ou ao uso excessivo de medicamentos para dor.

Pesquisas mostram que mulheres e pessoas de grupos minoritários têm maior probabilidade de ter sua dor ignorada pelos profissionais de saúde.

Precisamos entender melhor os limiares de dor para permitir tratamentos de dor personalizados. Uma perspectiva de pessoa inteira pode sacudir os tratamentos de dor e inaugurar uma versão mais solidária e útil de cuidados de saúde personalizados.

Da genética à psicologia e à cultura, a dor é tão diversa e complexa quanto as pessoas que a vivenciam.

*Joshua Pate é professor sênior em fisioterapia na Universidade de Tecnologia de Sydney e Tory Madden é professora associada e pesquisadora da dor na Universidade da Cidade do Cabo

**Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons.

