A- A+

RECIFE Porteiro dá "voadora" e entra em luta corporal com ladrão que tentou roubar bicicleta em prédio Polícia Civil afirmou que suspeito foi levado à delegacia após ser rendido no local

Um porteiro evitou o roubo de uma bicicleta após dar uma "voadora" e entrar em luta corporal com o ladrão, na manhã de domingo (8), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o criminoso foi preso e levado à delegacia "para realização dos procedimentos cabíveis".

Imagens gravadas por câmera de segurança do condomínio mostram o momento que o ladrão, de camisa laranja e bermuda preta, aparece correndo com a bicicleta tentando deixar o prédio pela porta da frente.

O registro aponta que eram 5h no momento do crime, que aconteceu em um prédio localizado na rua Faustino Porto.

Logo em seguida, o vídeo mostra o porteiro, que usa uma farda azul, aplicando a "voadora" no bandido.

O funcionário entra em luta corporal com o ladrão e os dois caem no chão. O bandido se levanta antes e toma novamente a bicicleta, saindo com ela pela porta.

O homem vai novamente atrás do suspeito e volta a lutar com ele puxando a bicicleta e segurando pela barriga.

Nesse momento, aparece outro homem que passava pela rua e ambos conseguem render o criminoso.

A Polícia Civil de Pernambuco afirmou que registrou a prisão em flagrante do suspeito, que tem 27 anos.

Ele foi autuado por roubo em residência, dano/depredação, lesão corporal e ameaça. A corporação confirmou que o roubo foi "impedido por populares".

Veja também

GUERRA Mais de 1.000 pessoas morreram ou foram feridas por bombas de fragmentação na Ucrânia desde 2022