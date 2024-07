A- A+

RECIFE Praia de Boa Viagem: coloração esverdeada do oceano é registrada nesta terça-feira (16) Equipe de inspeção naval da Marinha do Brasil foi deslocada até o local para realizar a análise da água

Banhistas registraram, nesta terça-feira de feriado (16), material desconhecido nas águas da Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, mais precisamente na altura do hotel Radisson.

Em vídeo enviado à reportagem da Folha de Pernambuco, é possível observar a presença de um material desconhecido no oceano e que alterou a coloração do mar em parte da orla.

Segundo banhistas, a sujeira encontrada no local teria causado desconforto para quem tentou entrar no mar.

Com o feriado de Nossa Senhora do Carmo, celebrado nesta terça-feira (16), a movimentação na área estava maior do que em dias úteis.

A presença do material também chamou a atenção da Marinha do Brasil, que foi alertada sobre a sujeira.

De acordo com o órgão, uma equipe de inspeção naval foi deslocada até o local para realizar a análise da água.

Após efetuarem uma varredura em 5 km da orla, a Marinha descartou a presença de indícios de óleo no oceano.

