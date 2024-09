Moradores são retirados de prédio residencial após afundamento de terreno em Boa Viagem

A- A+

Moradores de um prédio residencial em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, precisaram deixar seus apartamentos às pressas, na madrugada desta sexta-feira (27), após técnicos da Defesa Civil da capital pernambucana constatarem o desabamento de uma fossa coletiva no local. Foi identificado ainda um afundamento de terreno nas proximidades do edifício.

Duas moradoras, idosas de 83 e 90 anos, foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionado para a ocorrência por volta de 1h.

A de 83 anos foi levada para a residência de um familiar no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região do Metropolitana do Recife (RMR). Já a de 90 anos foi para um apartamento vizinho de outro bloco no mesmo condomínio.

A Defesa Civil do Recife informou ter enviado equipe de plantão ao local, no número 152 da rua Capitão Zuzinha.

"Os moradores de três apartamentos foram orientados a não retornar até que seja realizada vistoria mais completa", esclareceu a Defesa Civil, acrescentando que retirou do local, com apoio do Samu, pessoa com necessidades especiais. A área foi sinalizada e interditada.

Uma equipe da Defesa Civil retornará ao local ainda nesta sexta-feira para continuar o atendimento.

