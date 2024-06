Prédios-caixão em Pernambuco: TRF5 homologa acordo para indenização dos proprietários

A- A+

O acordo para pagamento de indenizações a donos de imóveis em prédios-caixão de Pernambuco foi homologado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região -TRF5.



A validação, que garante a resolução de uma demanda antiga dos moradores desses edifícios, foi assinada pelo corregedor regional da Justiça Federal da 5ª Região, desembargador federal Leonardo Carvalho.



O tratado foi firmado entre o Governo Federal, a Caixa Econômica Federal e o Governo de Pernambuco, além da Conferência Nacional das Seguradoras, Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado de Pernambuco - MPPE.



A iniciativa vai permitir a indenização de moradores de prédios-caixão interditados nas cidades de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista.



“As notícias veiculadas pela mídia, com efeito, informam a existência de cerca de 14 mil famílias afetadas pelo problema nos últimos 40 anos, com 17 prédios desabando na Região Metropolitana do Recife e um trágico saldo de 54 mortes apenas nas cidades de Paulista e Olinda. Ao todo, foram mais de oito mil ações ajuizadas em busca de indenização e que, agora, buscam no presente termo de conciliação, fruto do empenho singular de seus próceres, a começar pelo próprio Presidente da República, a esperança de dias melhores”, afirmou o corregedor-regional da JF5, Leonardo Carvalho.





Prédios-caixão em Pernambuco: acordo põe fim a drama histórico

A assinatura do acordo para resolução do problema histórico dos prédios-caixão ocorreu no último dia 11, no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula (PT), da governadora Raquel Lyra (PSDB) e de prefeitos das cidades contempladas. Na ocasião, o TRF5 foi representado pela desembargadora federal Joana Pereira.



Em 30 anos, ocorreram no Grande Recife cerca de 20 desabamentos de prédios nessas condições. Só no ano passado, o número de vítimas fatais chegou a 20.



O Governo Federal vai investir R$ 1,7 bilhão por meio da Caixa Econômica Federal para restituir até 14 mil famílias. Os proprietários de prédios com alto risco de desabamento poderão receber até R$ 120 mil em indenização.

