Prefeitura de Olinda abre inscrições para casamento coletivo gratuito; saiba como participar

A- A+

A Prefeitura de Olinda irá realizar, nesta segunda-feira (13), o lançamento oficial do maior casamento coletivo da cidade. A cerimônia acontece às 10h, no Auditório do Tribunal do Júri, no Fórum de Olinda, e marca o início de uma iniciativa que busca formalizar gratuitamente a união de 250 casais.

Organizado em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, o projeto Juventude de Cara Limpa (CJUSC) e a Câmara de Conciliação e Mediação, o evento reúne autoridades locais e casais que já participaram de edições anteriores. A meta deste ano representa um marco superando as mais de 600 uniões realizadas em anos anteriores.

Casais interessados em participar do casamento coletivo podem se inscrever entre os dias 13 de janeiro e 13 de fevereiro. O registro deve ser feito na Câmara de Conciliação e Mediação de Olinda.

Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar RG, CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência e a folha resumo do Bolsa Família. O casamento, gratuito, está marcado para o dia 26 de abril.

Serviço:

Inscrições: de 13 de janeiro a 13 de fevereiro

Local: Câmara de Conciliação e Mediação de Olinda

Documentos necessários: RG, CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência e folha resumo do Bolsa Família

Casamento coletivo: dia 26 de abril.

Veja também

Violência Vigilante é baleado na cabeça enquanto trabalhava em Suape; estado de saúde da vítima é grave