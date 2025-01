Prefeitura do Recife inaugura Centro TEA/NDI na Madalena; serão 3.636 atendimentos por mês

A- A+

A Prefeitura do Recife entregou, na segunda-feira (13), a requalificação e ampliação do Centro Especializado em Reabilitação (CER) na Policlínica Lessa de Andrade, no bairro da Madalena, na Zona Oeste da Cidade.

A unidade, que agora conta com um Centro TEA/NDI, recebeu investimento de R$ 790 mil da Secretaria de Saúde da Capital pernambucana.

Com a nova estrutura, a capacidade de atendimentos mensais aumentará de 1.485 para 3.636, beneficiando pessoas de todas as idades que necessitam de reabilitação física e intelectual. O acesso aos serviços é feito mediante encaminhamento das unidades de atenção básica, via Central de Regulação do Recife.

Durante a inauguração, o prefeito João Campos destacou a importância da requalificação.

“Tudo está completamente requalificado. É muito bom ter um equipamento de qualidade que atenda a todos, prioritariamente às crianças, que cuide das pessoas com TEA e síndrome de down, trazendo dignidade através de um diagnóstico precoce, acompanhamento complementar e infraestrutura de qualidade. Isso faz toda a diferença", afirmou o gestor.

Prefeito do Recife, João Campos, durante a inauguração | Foto: Edson Holanda/PCR

O novo Centro TEA/NDI possui 11 consultórios (anteriormente eram seis), sala de integração sensorial, dois ginásios de fisioterapia (um infantil e um adulto), salas de atividades em grupo, sala de treino de Atividades da Vida Diária (ADV), fraldário e banheiros adaptados para pessoas com deficiência.

A equipe profissional foi ampliada em 30%, passando de 23 para 30 profissionais, incluindo a contratação exclusiva de um psiquiatra infantil e um neuropediatra.

O serviço também oferece suporte em Psicologia (extensivo aos cuidadores), Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Nutrição, Serviço Social e Fonoaudiologia.

O horário de funcionamento foi estendido e agora vai das 7h30 às 19h, de segunda a sexta-feira.

Estrutura do Centro foi requalificada | Foto: Edson Holanda/PCR

“A ampliação do acesso ao diagnóstico e terapias, especialmente para as pessoas com necessidade de reabilitação intelectual, é uma prioridade para a Prefeitura do Recife. Com esse novo Centro TEA, a capacidade de atendimento da rede de saúde aumenta, contribuindo para o desenvolvimento das habilidades cognitivas e sociais dos pacientes”, afirmou a secretária de Saúde, Luciana Albuquerque.

A rede de Centros TEA do Recife já inclui unidades na UPAE Arruda, UPAE Mustardinha e UPAE Ibura, integrando os serviços para fortalecer os cuidados e facilitar o acompanhamento próximo das comunidades.

Outras unidades estão em fase de preparação, incluindo centros na Policlínica Albert Sabin (Tamarineira), Imbiribeira (Comunidade do Bem) e no Centro de Reabilitação Antônio Nogueira (Boa Vista). Este último será o maior da rede, com capacidade para até 4.560 atendimentos mensais, fruto de um investimento de R$ 3,5 milhões.

