Preso estelionatário que enganava grávidas com falsas vendas de mobílias para bebês

Um homem suspeito de estelionato foi preso pela Delegacia de Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Ele enganava as vítimas, em sua maioria gestantes, com supostas vendas de mobiliários para bebês.

O caso foi divulgado pela Polícia Civil de Pernambuco, nesta quinta-feira (30). Segundo a corporação, as mercadorias eram anunciadas e vendidas em perfil no Instagram e também em lojas físicas, mas nunca chegaram a ser entregues ao clientes enganados.

Com base em denúncias e na gravidade do crime, a Justiça, por meio da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulista, também na RMR, determinou a prisão preventiva do investigado, fundamentando a decisão no perigo que sua liberdade representava para novas vítimas.

Além dos casos relatados, há indícios de que o homem também esteja envolvido em outros crimes contra o patrimônio, aplicando golpes semelhantes.

De acordo com o delegado de Paulista, Diogo Fajardo, em setembro e outubro do ano passado, várias vítimas procuraram a delegacia relatando terem sido enganadas pelo investigado.

"As vítimas efetuaram o pagamento para o estabelecimento comercial do investigado, que não entregou os produtos", disse o delegado.

O homem foi preso preventivamente e está à disposição da Justiça.

