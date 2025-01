A- A+

Região Metropolitana do Recife Preso por abusar de crianças no Cabo era vendedor de brinquedos e pagava vítimas para cometer crime Vítimas tinham entre 9 a 12 anos

O homem preso nessa quarta-feira (15) suspeito de estuprar crianças no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, é vendedor ambulante de brinquedos e pode ter usado trabalho para atrair e abusar vítimas.



A informação foi divulgada pelo delegado Augusto Castro, titular da Delegacia do Cabo de Santo Agostinho, durante coletiva de imprensa sobre o caso, realizada na manhã desta quinta-feira (16).

"A gente acredita que ele usava isso para atrair suas vítimas, que tinham entre 9 a 12 anos. Esses menores eram atraídos para lugares ermos. Sabemos que tinha um parque e uma praia. Ele praticava o crime nessas circunstâncias", afirmou Augusto Castro.

O delegado também disse que a denúncia foi apresentada há cerca de dois dias, por meio do Conselho Tutelar da cidade, mas não informou quantas vítimas já relataram abusos.

"Inicialmente, foi registrada a ocorrência e instaurado o inquérito policial. Na oportunidade, foram ouvidas as testemunhas e as crianças foram encaminhadas para perícia sexológica, e todas as providências foram tomadas para investigação", destacou Augusto Castro.

O suspeito, que não teve o nome e idade divulgados, foi capturado por populares próximo à avenida Conde da Boa Vista, no Centro do Recife, e detido com o cumprimento de um mandado de prisão preventiva.

"Os menores afirmaram que recebiam dinheiro pela prática. Estupro de vulnerável é um crime que ocorre de forma silenciosa, e é difícil de vir à tona, justamente pelas vítimas serem vulneráveis. A quantidade [de vítimas] e o tempo [de prática do crime], a investigação vai seguir maturando", ressaltou o delegado.

Ainda segundo a polícia, o suspeito também teria sido denunciado ao Conselho Tutelar por exploração de trabalho infantil. Acusação que será apurada pela corporação. "A gente vai ouvir as testemunhas. Tudo acontece de forma sigilosa e será bem apurado", completou o delegado Augusto Castro.

Veja também