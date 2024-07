Seis homens são presos em Olinda com armas e munições; rifle foi apreendido

A- A+

Policiais militares do 1º Batalhão prenderam, no final da noite de domingo (7), seis homens por porte ilegal de arma de fogo, munições e acessórios, no bairro de Nova Olinda, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

"O efetivo foi acionado para verificar uma ocorrência de disparos em uma residência, localizada próximo à Chácara do Alemão. Mantiveram contato com o proprietário do imóvel que, a princípio, negou a veracidade da denúncia", afirmou a Polícia Militar, por meio de nota, nesta segunda-feira (8).

Os policiais então fizeram uma varredura nas laterais da residência e encontraram estojos de munições deflagradas.

"Todos que estavam no interior da casa foram detidos e, ao realizar buscas, foi localizado o material apreendido", acrescentou a PM.

A corporação informou ter encontrado um rifle calibre .44, dois revólveres calibre .38, 149 munições calibre .9 mm, quatro munições .44. 16 estojos deflagrados, uma maleta de acessórios para pistola e dois carregadores para pistola .9mm.

Todo o material encontrado, bem como os envolvidos, foram apresentados na Delegacia de Plantão do Varadouro, também em Olinda. "Foi lavrada a prisão em flagrante de todos os suspeitos", fechou a PM.

