TRÁFICO Homem em moto tenta fugir da PM, mas termina preso com seis quilos de maconha Suspeito estava em alta velocidade quando foi abordado pelos policiais

Um homem que estava sem capacete e pilotava uma moto em alta velocidade foi preso pela Polícia Militar de Pernambuco, no domingo (7), com mais de seis quilos de maconha.

Segundo a corporação, ele foi visualizado primeiramente na avenida Dom Helder Câmara, na UR-11, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

"A guarnição tentou abordá-lo, mas ele desviou da viatura e tentou escapar, sendo alcançado em seguida", explicou a PM, por meio de nota divulgada nesta segunda-feira (8).

No momento da abordagem, os policiais encontraram apenas seis papelotes de maconha. "Por ter antecedentes ligados ao tráfico, foi feito o deslocamento até sua residência", disse a polícia.

Os policiais foram recebidos no local pelo irmão do suspeito. Ele afirmou desconhecer que o irmão seria envolvido com crime e liberou a entrada dos agentes na residência dizendo que "nada ilegal seria encontrado".

"No entanto, foram encontrados na casa nada menos que dois revólveres, sendo um calibre .38 e outro .32; sete tabletes, que juntos pesavam 6,122kg, 20g soltas e 45 zip locks de maconha; 72 pedras de crack, duas balanças de precisão e dois celulares", acrescentou a PM, dizendo ainda que o irmão "ficou bastante surpreso".

O homem preso terminou assumindo a propriedade das drogas e armas. "As partes foram apresentadas na Delegacia de Prazeres, para esclarecimentos e a tomada das medidas cabíveis", finalizou a PM.

