fiscalização PRF inicia operação de Ano Novo com foco em coibir abuso de álcool ao volante PRF vai reforçar as atividades de policiamento nas rodovias federais

A Polícia Rodoviária de Pernambuco (PRF) iniciou, à 0h desta sexta-feira (27), a Operação Rodovida Ano Novo. O objetivo é aumentar a fiscalização nas estradas de Pernambuco, que devem receber mais movimento em meio às comemorações do Réveillon.



O foco neste ano está em coibir o abuso de álcool ao volante. A conduta é considerada gravíssima e é responsável por um alto número de sinistros de trânsito.

Para isso, a PRF vai reforçar as atividades de policiamento nas rodovias federais, com aumento no efetivo. A operação se estende até 23h59 da próxima quarta-feira (1º).

Fiscalização contra o abuso de álcool

Assim como no Natal, a expectativa é de que a movimentação de veículos e de passageiros aumente principalmente em direção ao litoral de Pernambuco. Diante disso, a Operação Ano Novo traz como foco a fiscalização de trânsito, com destaque às ações voltadas para coibir a alcoolemia ao volante.

Este ano, entre janeiro a 23 de dezembro, foram registrados 1.333 infrações por embriaguez ao volante nas BRs pernambucanas, entre recusas e constatações (128). Cerca de 147 mil testes com o etilômetro foram aplicados e 136 pessoas foram detidas após serem flagradas sob efeito de álcool.

Trecho da BR-232, em Pernambuco, que recebe ação da PRF. - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

O cenário, no entanto, já mostra uma melhora se comparado ao mesmo período do ano passado, quando 1976 autos de infração foram emitidos, 280 deles por constatação. Em 2023, mais de 145 mil pessoas realizaram o “bafômetro” e 127 delas acabaram detidas. O valor da multa para quem é pego dirigindo sob efeito de álcool é de R$ 2.934,70 e gera a suspensão do direito de dirigir.

Além disso, a mistura álcool e direção pode ser responsável por causar sinistros graves, como as colisões frontais, traseira e a saída de pista. De janeiro a novembro deste ano, foram registrados 154 sinistros nos quais ficou constatada a embriaguez do motorista, que deixaram 119 pessoas feridas e oito mortas.

No mesmo período do ano passado, foram atendidos 136 sinistros, com 127 feridos e oito mortes. As BRs 232, 101 e 428 estão no topo das rodovias com maior número de sinistros relacionados ao consumo de álcool.

Ações previstas

Para melhorar os índices e evitar mais sinistros, o planejamento da PRF prevê o posicionamento de equipes nos trechos críticos de sinistralidade já mapeados nas rodovias federais. Nesses locais, os policiais passam orientações de segurança aos motoristas, passageiros, ciclistas e pedestres.

O objetivo, de acordo com a PRF, é oferecer um "trabalho contínuo de educação para o trânsito que é complementar ao de fiscalização".

"Também haverá maior frequência nas rondas, de modo que a presença ostensiva da Polícia Rodoviária Federal resulte na diminuição da ocorrência de crimes nas estradas", completou a PRF.

PRF inicia operação de Ano Novo como foco em coibir abuso de álcool ao volante. - Foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

A Operação Ano novo 2024 é a segunda das grandes ações da Operação Rodovida 2024/2025 da PRF, centrada nos trabalhos de prevenção e de fiscalização.

Os trabalhos acontecem em locais e horários com maior concentração de registros de sinistros no período que compreende as festas de fim de ano - Natal e Ano Novo, férias escolares e Carnaval, quando há aumento do fluxo de veículos nas estradas e rodovias federais de todo o Brasil.

Recomendações

A PRF oferece, ainda, orientações para condutores e passageiros sobre o bom comportamento nas rodovias. Confira abixo.

Faça uma revisão do veículo com antecedência.

Confira a validade da documentação pessoal e do veículo.

Procure descansar bem antes de dirigir e evite consumir bebida alcoólica no dia anterior à viagem.

Mantenha uma distância segura dos outros veículos, principalmente dos de carga.

Só ultrapasse em locais permitidos e com segurança.

Respeite os limites de velocidade de cada trecho.

Jamais misture bebida e direção.

Em caso de emergência, acione a PRF pelo 191.

