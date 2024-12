PRF divulga balanço da operação de Natal 2024 em Pernambuco

A- A+

Como previsto, a chegada das festividades de final de ano provocou um aumento na movimentação de veículos e de passageiros especialmente em direção ao Interior e ao Litoral de Pernambuco.

Para garantir mais segurança e mobilidade nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, na última sexta-feira (20), a Operação "Rodovida" Natal 2024, que foi encerrada na quarta-feira (25) em todo o Estado.

Estatísticas apontam necessidade de mais prudência por parte dos motoristas. Durante os cinco dias de operação, a PRF registrou 54 sinistros de trânsito, que resultaram em 58 feridos e seis mortos. Se comparada à Operação Natal do ano passado (22 a 25/12), a média de sinistros este ano foi de 9 por dia, enquanto no ano anterior foi de 9,7.

Em 2023, com dois dias a menos de operação, foram atendidos 39 sinistros, que deixaram 33 pessoas feridas e quatro mortas.

Uma das principais preocupações da PRF nesse período foi com as ultrapassagens indevidas, que podem resultar em colisões frontais, em que as velocidades dos veículos se somam e provocam danos graves aos envolvidos. Durante a Operação Natal, 192 motoristas foram flagrados ultrapassando de forma indevida, como em trechos de faixa dupla contínua amarela ou pelo acostamento.

Dentre as infrações mais observadas estão o excesso de velocidade, com 1.069 motoristas flagrados pelos radares portáteis transitando em velocidade superior a estabelecida para a via. A PRF registrou ainda infrações como o não uso do cinto de segurança por condutores e passageiros (78), a falta do dispositivo de segurança para o transporte de crianças (21) e o não uso do capacete (39).

A alcoolemia ao volante também esteve entre os principais focos das fiscalizações. Nesse período natalino, a PRF autuou 23 motoristas por dirigirem sob a influência de álcool. Mais de 3,8 mil testes com o etilômetro foram realizados e duas pessoas foram detidas após constatada a embriaguez.

A conduta de misturar bebida e direção estará no foco da Operação Rodovida Ano Novo, que tem início à 0h desta sexta (27).

As ações educativas buscaram chamar a atenção de motoristas e passageiros sobre essas condutas que colocam em risco a vida. Mais de 900 pessoas foram alcançadas pelo trabalho educativo das equipes PRF.

Em paralelo, estava sendo realizado também o trabalho de combate à criminalidade. Durante os seis dias de operação, 26 pessoas foram detidas por crimes diversos e o destaque vai para o quantitativo de veículos recuperados, um total de 11 veículos com registro de roubo ou furto.

RODOVIDA

A Operação Natal é a primeira das grandes ações da Operação Rodovida 2024/2025 da PRF, centrada nos trabalhos de prevenção e de fiscalização em locais e horários com maior concentração de registros de sinistros no período que compreende as festas de fim de ano - Natal e Ano Novo, férias escolares e Carnaval, quando há aumento do fluxo de veículos nas estradas e rodovias federais de todo o Brasil.

