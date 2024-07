A- A+

REALEZA Príncipe George completa 11 anos; conheça as próximas etapas na formação do herdeiro do Reino Unido Desde seu nascimento, o menino tem sido preparado para o dia em que se tornará rei

Herdeiro da coroa britânica e primogênito de William e Kate Middleton, príncipe George completa 11 anos nesta segunda-feira. Em segundo lugar na linha de sucessão, o menino vem sendo preparado, desde muito pequeno, para assumir o trono após o pai, e, com a nova idade, ele se aproxima de etapas importantes na tradicional formação dos reis britânicos.

Na manhã de seu aniversário, Kate deixou uma homenagem ao filho em suas redes sociais. Como legenda de uma foto tirada por ela, a Princesa de Gales escreveu: "Desejando ao príncipe George um feliz 11º aniversário hoje!"

Como todo primogênito de um herdeiro do trono britânico, George deverá seguir alguns protocolos e ritos de passagem ao longo dos próximos anos, a fim de se preparar para ascender ao comando da monarquia.

Saiba quais são os próximos passos:

Internato

Esta etapa tem sido debate entre William e Kate, mas a imprensa internacional noticiou que o pai do menino conseguiu convencer a mãe.

Ele deve matricular o filho em Eton College, instituição britânica de elite para meninos. O garoto deverá ingressar na escola ao completar 13 anos, em 2026.

Fazer parte da Eton College é uma tradição da família real, inclusive o rei Charles, William, e Harry estudaram na instituição, fundada em 1440 pelo monarca Henrique VI.

Pelo colégio interno, também passaram o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o escritor George Orwell.

Viagens em veículos separados

Os protocolos da monarquia determinam que um herdeiro do trono não pode viajar no mesmo avião que o pai. A regra, que vale a partir dos 12 anos — para George, em julho do próximo ano —, busca preservar a linha de sucessão, evitando qualquer risco de acidente fatal para ambos.

Autorização para se casar

Segundo a Lei de Casamentos Reais de 1772, qualquer noiva ou noivo em potencial para membros da realeza sênior exige o carimbo oficial de aprovação do monarca vigente (atualmente, o rei Charles). Foi assim com William e, em 2017, com Harry. Com o príncipe George não será diferente, já que ele um dia assumirá o comando da Coroa britânica.

