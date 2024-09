A- A+

EDUCAÇÃO Programa Universidade para Todos: lista de aprovados em Pernambuco já está disponível. Veja O Programa Universidade para Todos em Pernambuco concede bolsas de estudo para alunos do ensino superior de Autarquias Municipais do Estado

A lista de aprovados do Programa Universidade para Todos em Pernambuco (Proupe) já está disponível no site da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/PE).

A iniciativa concede bolsas de estudo para alunos do ensino superior de Autarquias Municipais do Estado. Ao todo, foram beneficiados 2967 estudantes de 13 instituições que irão receber bolsas de custeio para a mensalidade no valor de até R$ 500.

O Proupe tem como objetivo a formação de pessoas em nível superior, subsidiando e atendendo a demanda de Pernambuco com uma melhor qualificação do potencial humano.

“Sabemos que a educação é a chave para transformar vidas e impactar positivamente o futuro de nossa sociedade. O Proupe oferece aos estudantes a chance de contribuir com a construção e fortalecimento da trajetória acadêmica de um grupo expressivo de estudantes que vivem nas regiões mais afastadas da Região Metropolitana do Recife”, pontua a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro.

Os estudantes selecionados iniciam agora a entrega dos documentos e outros procedimentos para garantir o recebimento da bolsa.

A lista completa dos aprovados está disponível no site oficial da Secti/PE.

Veja também

EQUADOR Quito enfrenta incêndios florestais que deixam seis feridos