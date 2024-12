A- A+

Na noite desta quarta-feira (25), o Marco Zero do Recife se transformou em um palco mágico para a última apresentação da 21ª edição do Baile do Menino Deus, encerrando com chave de ouro a temporada 2024 do espetáculo mais icônico do Natal pernambucano.

A apresentação, que reuniu milhares de espectadores, evidenciou o sucesso da tradição do Baile do Menino Deus, que celebra a identidade cultural de Pernambuco e o espírito natalino.



O prefeito da cidade do Recife, João Campos, esteve presente para apreciar a apresentação. O prefeito foi acompanhado da comitiva, e, após o final do espetáculo, atendeu alguns eleitores no caminho para o carro.

Rainha da ciranda, estrela do baile

A Rainha da Ciranda, Lia de Itamaracá, um dos grandes destaques da noite e da temporada, animou o público ao interpretar a canção da burrinha Zabilin.

“Eu me sinto muito feliz. Meus fãs, no ano que vem, vamos estar firmes e fortes e eu quero estar, novamente, junto de vocês e junto de todos esses artistas que vão se apresentaram aqui hoje. A paz para nós!”, declarou a cirandeira.

Baile do Menino Deus

A encenação da obra também conta com a participação dos maestros Spok e Forró, que trazem o vigor do frevo e da música nordestina, interpretações impactantes do coro infantil, composto por 12 crianças, e do corpo de baile, que trouxe coreografias vibrantes e cheias de brasilidade, entre passos de frevo, maracatu e cavalo marinho.

Ronaldo Correia de Brito, autor e diretor do espetáculo, celebrou o encerramento de mais uma edição do projeto, que foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Recife em 2024.

“Um sentimento de gratidão, de satisfação, a mais alta alegria. Ter um espetáculo com esse público, um espetáculo que a cidade reconhece como seu! O poeta Walt Whitman dizia: “feliz do povo que se vê nos seus poetas. Então o povo está aí, se vendo nessa poesia, nesse espetáculo”, afirmou Ronaldo.

Entre os presentes, o recifense Hamilton Cristiano da Silva, de 29 anos, que trabalha como ambulante no Marco Zero, sempre nas datas comemorativas, decidiu deixar o trabalho de lado e vir aproveitar o espetáculo com a família.

“E esse ano eu não trabalhei e vim aqui assistir e curtir o espetáculo. Gostamos bastante, eu e toda a minha família. Nós amamos! O final, quando o criador do espetáculo agradeceu a nós pelo reconhecimento, foi muito próximo da gente e muito emocionante”, contou Hamilton.

O trabalhador autônomo foi assistir ao espetáculo acompanhado da companheira Joselayne Gonçalves Mariano, também de 29 anos, e dos filhos Hilary Vitória Miranda da Silva, 5 anos e

Anthony Gabriel Gonçalves de Melo, também de 5 anos.

