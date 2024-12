A- A+

Saúde Qual a velocidade média de quem corre? E os tênis mais usados? Veja as tendências do esporte mais pr Novo relatório do aplicativo Strava, que conta com 19 milhões de usuários apenas no Brasil, revela o perfil dos adeptos da corrida em 2024

A corrida é um dos esportes mais democráticos que existe: basta um tênis, disposição e um espaço na rotina para aderir à atividade física. Não à toa, o número de adeptos cresce ao redor do mundo, o exercício ganha popularidade nas redes sociais e cada vez mais a corrida se consolida como o esporte mais praticado globalmente.

Para aqueles que estão começando, algumas dúvidas podem surgir. Afinal, qual é o pace – velocidade medida em minutos por quilômetro (min/km) – médio entre quem corre? E quais são os tênis mais usados? Quanto tempo costumam durar os treinos? Um novo relatório, divulgado nesta semana, responde essas perguntas.

O documento é o Relatório Anual sobre Tendências do Esporte (Year in Sport 2024), realizado pelo Strava, principal aplicativo para monitorar esportes. Nele, foram analisados bilhões de dados registrados entre 1º de setembro de 2023 e 30 de agosto de 2024, por mais de 135 milhões de pessoas, em mais de 90 países. Apenas no Brasil são 19 milhões de usuários, o segundo país com o maior número.

A análise dos dados mostrou que a corrida foi de fato mundialmente o esporte mais praticado. Em relação à velocidade dos corredores, a média global foi de um pace de 6:22 min/km, enquanto no Brasil foi de 6:48 min/km. Entre os que preferem caminhar, a média mundial foi de 12:13 min/km, e a brasileira de 10:44 min/km.

Quanto mais baixo o pace, maior a velocidade, já que é menos tempo necessário para completar a distância de um quilômetro. Isso quer dizer que, enquanto os usuários do Brasil correm um pouco mais lento que a média global, eles caminham num ritmo mais acelerado.

No geral, os treinos tiveram em média 53 minutos. O Strava também conduziu uma pesquisa com 5.068 atletas que usam o aplicativo, de todo o mundo, para compreender hábitos de comportamento entre eles. Para 57% deles, a duração ideal dos treinos varia de 45 a 60 minutos.

Em relação à distância, os números mostram que, entre os baby boomers, geração que nasceu entre 1946 e 1964, os treinos de corrida somaram, em média, 14 km durante a semana. Entre a geração Z, aqueles que nasceram depois de 1995, a distância acumulada foi de aproximadamente 9 km.

Já sobre os equipamentos, o relatório mostrou que o tênis mais usado para treinos no mundo foi o Nike Pegasus. Em seguida, vieram o Hoka Clifton e o Asics Gel Nimbus. A análise não considerou o modelo específico do tênis, englobando todas as edições de cada modelo.

No Brasil, porém, o líder foi a linha Corre, da Olympikus, marca brasileira. Os modelos da linha, como o Corre 3 e o recém-lançado Corre 4, têm se popularizado entre os corredores pelo custo-benefício e a versatilidade. O Nike Pegasus ficou em segundo lugar no país, seguido pelo Asics Novablast.

Já para as provas, o modelo mais usado nas de 5 km, 10 km e 21 km (meia-maratona), foi o Nike Vaporfly. Para as competições de 42 km, as famosas maratonas, o tênis escolhido pela maioria dos usuários foi o Nike Alphafly. No Brasil, o escolhido para todas as provas de distâncias foi também os modelos da linha Corre, da Olympikus.

O relatório destaca um aumento de 14% em relação a 2023 nas corridas concluídas com tênis com placa de carbono, uma tecnologia com menos de 10 anos inserida na entressola de alguns modelos mais caros que melhora o desempenho.

O equipamento também foi usado em 44% das maratonas. Para os responsáveis pela análise, isso demonstra uma maior democratização dos modelos com placa de carbono, que hoje são encontrados em versões mais acessíveis.

Sobre a realização de provas de 42 km, os números mostram que 8% dos homens e 5% das mulheres que utilizam o Strava registraram uma maratona em 2024. Já em relação à meia-maratona, 17% dos homens e 16% das mulheres completaram ao menos uma competição.

O Strava também observou as tendências em relação aos relógios mais usados para monitorar as corridas. O principal modelo foi o Apple Watch Series, seguido pelo Apple Watch SE e o Garmin Forerunner 245.

Maior socialização

Além disso, o relatório destacou que os clubes de corrida cresceram 59% globalmente, e 109% no Brasil. Nas entrevistas, 76% dos brasileiros afirmaram ter feito novos amigos por meio de grupos de atividade física. A cidade considerada mais social no país foi Fortaleza, com 57% dos corredores participando de treinos simultâneos.

Outros hábitos percebidos com a pesquisa foi que 93% dos brasileiros que utilizam o aplicativo consideram ou já reduziram o consumo de álcool para atingir metas nos esportes.

E que 66% prefere conhecer pessoas em grupos fitness, enquanto 18% citam bares como os principais locais. Globalmente, 1 em cada 5 jovens da geração Z entrevistados já saiu com alguém que conheceu em uma atividade esportiva em grupo.

