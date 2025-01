Quanto tempo duram sobras de comida? Especialistas respondem e explicam como armazenar corretamente

A- A+

Benjamin Chapman, professor de segurança alimentar na Universidade Estadual da Carolina do Norte, estuda segurança alimentar e pensou cuidadosamente sobre como fazer as sobras de alimentos durarem.

Ele e outros especialistas compartilharam suas melhores dicas sobre o assunto, para que todos possam continuar aproveitando os frutos do trabalho na cozinha.

Veja perguntas e respostas:

Por quanto tempo as sobras podem ser armazenadas?

A maioria das sobras refrigeradas deve ser consumida em três a quatro dias. Ainda assim, há exceções. Tortas de frutas podem ser mantidas de um a dois dias em temperatura ambiente ou por uma semana na geladeira.

Pães e rolos embalados duram de 14 a 18 dias em temperatura ambiente, enquanto pães caseiros duram até cinco dias. Sobras congeladas são seguras indefinidamente, mas devem ser consumidas dentro de dois a seis meses para melhor sabor e textura.

Seguir essas recomendações reduz o risco de consumir alimentos estragados, afirma Abby Snyder, professora associada de segurança alimentar microbiana na Universidade Cornell.

No entanto, essas não são regras rígidas, acrescentou ela. O risco de intoxicação alimentar devido a sobras está mais relacionado a como foram manuseadas antes de serem colocadas na geladeira do que ao tempo que permaneceram lá.

Quais são as melhores formas de armazenar sobras?

Verifique se a temperatura da sua geladeira está em 4°C ou menos, diz Chapman. Ele ajusta a sua para 3,8°C — fria o suficiente para manter os alimentos seguros, mas não tão fria a ponto de congelar alface ou leite.

É importante adotar bons hábitos de segurança alimentar ao preparar sua refeição, recomenda Barbara Kowalcyk, diretora do Instituto de Segurança Alimentar e Nutrição da Universidade George Washington. Isso reduzirá as chances de adoecer e ajudará suas sobras a permanecerem seguras nos dias seguintes.

Além disso, é recomendável lavar as mãos frequentemente antes e durante o preparo dos alimentos, mantendo carnes cruas separadas de vegetais e outros alimentos.

Um ponto-chave para a segurança das sobras: não deixe itens perecíveis em temperatura ambiente — ou em qualquer lugar na "zona de perigo" entre 4°C e 60°C — por mais de duas horas após serem cozidos ou preparados. As bactérias adoram a temperatura ambiente, diz Barbara, e a refrigeração rápida interrompe o crescimento da maioria delas.

Após a refeição, outra dica é dividir as sobras em recipientes rasos — que ajudam os alimentos a esfriarem mais rapidamente do que recipientes profundos — e os colocar imediatamente na geladeira ou no freezer. Se possível, deixe um pouco de espaço ao redor dos recipientes para que o ar frio possa circular, recomenda Chapman.

É possível saber se as sobras estragaram?

Não dá para saber se um alimento pode te deixar doente só olhando para ele, diz Abby. Mas, se tiver uma textura, sabor ou cheiro diferente do normal, pode ter começado a estragar ou a perder qualidade — mesmo que isso não signifique necessariamente que causará intoxicação alimentar.

Barbara diz que, na dúvida, jogue fora. O risco de intoxicação alimentar — que pode causar vômitos, diarreia, dor de estômago ou algo pior, especialmente para quem é vulnerável — simplesmente não vale a pena, ela disse.

