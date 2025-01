Quantas vezes você vai ao banheiro durante à noite? Saiba se é normal

A- A+

Você se levanta quantas vezes para fazer xixi durante a noite? Especialistas afirmam que se tiver menos de 60 anos e levantar pelo menos uma vez por noite é algo normal. O problema é se a ação persistir para duas ou mais vezes.

A noctúria (necessidade de urinar à noite) pode ser causada por muitos problemas diferentes. "Alguns, como beber muito tarde da noite ou tomar muitas bebidas com cafeína ao longo do dia, podem ser fáceis de resolver", disse a enfermeira Davina Richardson, da instituição de caridade Bladder and Bowel, no Reino Unido.

O sistema de saúde britânico afirma que para pessoas com mais de 70 anos, acordar para fazer xixi duas vezes por noite é relativamente normal, enquanto para aqueles com mais de 90 anos, o limite seriam quatro vezes.

Isso ocorre porque, à medida que o corpo envelhece, ele produz menos de um hormônio chamado antidiurético (ADH) que regula a quantidade de água que retemos e ajuda a prevenir a desidratação.

No entanto, usar o banheiro em excesso pode ser sinal de uma série de condições — desde uma infecção urinária menos grave até doenças alarmantes, como diabetes, pressão alta, câncer de próstata ou até mesmo doenças cardíacas.

Outros sintomas alarmantes são: sentir muita sede, perder peso sem controle e visão turva. Isso ocorre porque o nível alto de açúcar no sangue aumenta a sede e a necessidade de pegar um copo de água, o que leva a idas frequentes ao banheiro durante a noite.

Altos níveis de açúcar no sangue também irritam a bexiga, fazendo a pessoa urinar com mais frequência.

Se a necessidade frequente de urinar for acompanhada de dores no peito, tornozelos inchados e sensação de suor, pode ser um sinal de um problema cardíaco.

“A noctúria pode causar perturbações significativas no sono, com efeitos negativos no funcionamento diurno, na qualidade de vida e na saúde e bem-estar a longo prazo”, explicou Richardson.

Como tratamento, a enfermeira afirma que as pessoas podem reduzir a ingestão de cafeína, refrigerantes e álcool, evitar beber grandes quantidades de líquidos durante a noite e evitar uma dieta rica em proteínas, especialmente no final da noite.

Os especialistas sugerem que aqueles que precisam ir ao banheiro à noite tomem o último copo de água às 20h em vez das 22h. Mas ainda assim certifique-se de beber a mesma quantidade de água no início do dia. E, claro, falar com o médico sobre as idas frequentes ao banheiro.

