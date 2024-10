A- A+

Educação Raquel Lyra divulga cronograma de nomeações de professores aprovados na rede estadual De acordo com o cronograma divulgado pela governadora nesta quarta-feira (30), mais 4.601 professores serão convocados até o final de novembro

Mais 4.601 professores, que irão atuar nas escolas da rede estadual de ensino, serão nomeados até o final de novembro. O anúncio do cronograma de convocação dos novos profissionais da educação básica foi realizado pela governadora Raquel Lyra, nesta quarta-feira (30), por meio das redes sociais.

Todos os profissionais vão desempenhar suas atividades nas 16 Gerências Regionais de Educação (GREs) distribuídas pelo Estado. As nomeações serão publicadas nesta quinta-feira (31), no Diário Oficial.

Raquel Lyra está em Portugal para cumprir uma série de agendas e destacou o trabalho feito pelo Governo de Pernambuco para melhorar a educação.

"Serão nomeados 1.956 professores no dia 30 (de outubro), 1.609 no dia 15 de novembro e 1.036 no dia 30 de novembro. Nós estamos trabalhando firme para melhorar a educação de Pernambuco. Já nomeamos mais de cinco mil profissionais da educação desde o início da gestão", iniciou a governadora.

Segundo Raquel Lyra, Pernambuco chegará a nove mil nomeações de professores, que se juntam ao investimento de R$ 5,5 bilhões realizado através do programa Juntos pela Educação.

"É garantindo mais professores nas escolas estaduais, a permanência do aluno na sala de aula e um ensino de qualidade que iremos transformar a história da educação no nosso Estado", completou.

Com a viagem de Raquel Lyra à Europa, Priscila Krause é a governadora em exercício. Ela foi a responsável por dar as as boas-vindas aos novos servidores estaduais.

"Uma educação de qualidade se faz com professores valorizados e qualificados. E a nomeação de hoje, com quase 2 mil profissionais, é uma prova do nosso compromisso de mudar a realidade de milhares de jovens pernambucanos, porque é para eles que esse trabalho vem sendo realizado. Que todos sejam muito bem-vindos ao nosso time do Governo de Pernambuco. Não tenho dúvida de que juntos vamos realizar a mudança que tanto queremos", disse.

Com a posse desses novos servidores, a Secretaria de Educação e Esportes chegará a 9.218 nomeações de professores em pouco menos de dois anos de nova gestão, superando as 2.907 vagas previstas no edital.

Alexandre Schneider, secretário de Educação e Esportes de Pernambuco, ressaltou a importância de valorizar a educação no Estado.

“Ficamos felizes em divulgar esse cronograma e em saber que há tantos profissionais da educação que querem fazer parte da nossa rede e, sobretudo, têm o interesse de ajudar a fazer essa rede crescer com qualidade. O compromisso do Governo de Pernambuco é convocar os profissionais aprovados até que não haja lacunas. E que cada professor esteja atuando na sua área de formação”, disse.

Desde 2023 já foram nomeados 7.081 novos profissionais para diferentes setores. Destes, 5.908 são de quadros da Secretaria de Educação e Esportes, entre professores, analistas e assistentes.



Cronograma da convocação



1ª Convocação: 30/10 - 1.956 professores

2ª Convocação: 15/11 - 1.609 professores

3ª Convocação: 30/11 - 1.036 professores

