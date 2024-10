A- A+

Zona Norte Dupla é presa com coletes balísticos, fardamento policial e 100 kg de maconha em Casa Amarela Droga seria levada para um endereço no bairro do Prado, na Zona Oeste do Recife

Coletes balísticos, fardamento policial e aproximadamente 100 kg de maconha foram encontrados com dois homens presos, na manhã desta quarta-feira (9), no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, durante patrulhamento de rotina, agentes do 11º BPM abordaram um dos suspeitos, que, ao notar a presença policial, tentou se desfazer de um celular.



Ao ser questionado pelos PMs sobre sua conduta, o homem teria admitido estar guardando um carregamento de drogas na localidade. O reforço policial foi acionado.

Uma segunda abordagem foi realizada, desta vez, em um veículo conduzido pelo segundo suspeito, que transportava aproximadamente 100 kg de maconha.



Aos agentes, o motorista confessou que a droga seria levada para um endereço no bairro do Prado, na Zona Oeste do Recife.



Os policiais se dirigiram até o endereço informado e encontraram coletes balísticos, uma espingarda calibre 12, duas munições de calibre restrito, de 5.56 mm, 29 munições de calibre 12 e fardamento policial.

Policiais encontraram vários coletes e fardamentos policiais | Foto: PMPE/Divulgação

Os dois envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia.

