Recife: preso no Barro suspeito de armazenar fuzis, carregadores e munições de forte grupo criminoso

Fuzis, pistola, carregadores e muitas munições foram encontrados na casa de um homem preso no Recife suspeito de armazenar armamento de um forte grupo criminoso.



A prisão ocorreu na segunda-feira (7), no Barro, Zona Oeste da capital pernambucana, mas só foi divulgada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) nesta quarta-feira (9).



O suspeito, que não teve o nome e idade divulgados, foi autuado em sua residência e não apresentou resistência durante a prisão.

Homem foi preso no bairro do Barro, na Zona Oeste do Recife | Foto: PCPE/Divulgação

No local, os agentes apreenderam os seguintes objetos:



- 2 fuzis marca Colt calibre 223;

- 1 pistola marca Taurus, modelo PT100, calibre .40;

- 22 munições calibre .40;

- 32 munições calibre 9 mm;

- 113 munições calibre 5.56;

- 4 carregadores PMAG de fuzil calibre 5.56;

- 2 carregadores de pistola calibre .40;

- 1 carregador com capacidade para 15 munições de calibre 9mm;

- 1 carregador estendido de pistola calibre 9mm;

- 1 aparelho celular.

Segundo a Polícia Civil, a prisão e apreensão ocorreram após um intenso trabalho investigativo de combate ao tráfico de drogas e homicídios.



Além do Barro, o grupo criminoso alvo da corporação também possui atuação nos bairros de Afogados e Mustardinha.

As ações, coordenadas pelos delegados Claudio Neto e Douglas Camilo, foram realizadas por meio da 13ª Delegacia de Polícia de Homicídios e da gestão da Divisão de Homicídios Metropolitana Sul.



O suspeito preso foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

