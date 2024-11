A- A+

Zona Norte Recife: ciclista morre após ser atropelado por caminhão no bairro do Arruda Acidente aconteceu por volta das 7h desta sexta-feira (29)

Um ciclista morreu após ser atropelado por um caminhão na rua Petronila Botelho, no bairro do Arruda, Zona Norte do Recife.



O acidente aconteceu por volta das 7h desta sexta-feira (29).



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), uma equipe do 13º BPM foi acionada para a ocorrência de atropelamento.



Ao chegar ao local, a polícia encontrou o ciclista, que não teve o nome e idade divulgados, morto.



"O motorista do veículo fugiu logo após o acidente", afirmou a Polícia Militar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado e informou que o óbito aconteceu antes do atendimento.



A área foi isolada até a chegada dos órgãos responsáveis pela perícia.

