Mudanças climáticas Recife recebe convite e vai integrar aliança global sobre aumento do nível do mar O prefeito João Campos se reuniu com o embaixador francês Olivier Poivre d'Arvor, enviado especial do presidente Emmanuel Macron, nesta quarta-feira (23)

A cidade do Recife agora é um dos integrantes de uma aliança global de cidades afetadas pelo aumento do nível do mar.

O prefeito João Campos recebeu, na tarde desta quarta-feira (23), a visita do embaixador francês Olivier Poivre d'Arvor, enviado especial do presidente Emmanuel Macron.

No encontro, a Capital pernambucana foi convidada para integrar a Ocean Rise & Coastal Resilience Coalition, uma coalização global com participação de metrópoles como Nova York (Estados Unidos), Xangai (China) e Jakarta (Indonésia).



João Campos aceitou o convite e confirmou a participação do Recife na coalizão. Ele ressaltou que esse é um passo fundamental para garantir que a cidade esteja na linha de frente das discussões internacionais sobre resiliência costeira e captação de recursos para projetos ambientais.

"Estamos comprometidos em proteger nossas áreas costeiras e buscar soluções concretas que garantam a segurança e a sustentabilidade de nossa população frente às mudanças climáticas", iniciou o prefeito. "Um dos pontos centrais da operação de crédito do Recife com o BID é exatamente a contratação de projetos para que a cidade possa enfrentar os eventos climáticos, por conta da suscetibilidade ao aumento do nível do mar", completou João Campos.

O Recife é a 16ª cidade mais afetada do mundo pelo avanço do mar e pelas mudanças climáticas, de acordo com estudos sobre o tema.



A cidade sofre constantemente com alagamentos em períodos chuvosos, que podem ser intensificados com o aumento do nível médio do mar.

Com esse cenário, a Prefeitura do Recife contratou, no mês de julho, uma empresa para estudar o litoral da cidade e fazer a requalificação da faixa de areia da praia.



O investimento total pode chegar a R$ 3,3 milhões na estruturação do projeto, que possui um prazo de oito meses para ser executado. O objetivo é estudar uma faixa de 9,3 km da orla dos bairros de Brasília Teimosa, Pina e Boa Viagem.

Congresso na ONU



Além de receber o convite para participar da Ocean Rise & Coastal Resilience Coalition, João Campos também foi chamado para representar o Recife no congresso da ONU, em junho do próximo ano.

Esse encontro das Nações Unidas vai reunir líderes globais e especialistas em sustentabilidade e meio ambiente. Um dos pontos discutidos será alternativas de financiamento e medidas de adaptação para cidades e regiões vulneráveis ao aumento do nível do mar.

