Recife Recife: motociclista de 20 anos é morto a tiros em tentativa de assalto no bairro do Passarinho Jovem não teria parado a moto ao ser abordado pelos suspeitos

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto no bairro do Passarinho, na Zona Norte do Recife.



O crime aconteceu na madrugada do sábado (12), no momento em que a vítima conduzia sua motocicleta.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a partir de relatos de testemunhas, o jovem não teria parado a moto ao ser abordado pelos suspeitos.



Os criminosos atiraram contra a vítima e fugiram sem levar a motocicleta.

Alisson Juan Caetano de Oliveira foi encontrado sem vida, com perfurações de arma de fogo, ao lado da própria motocicleta.

O caso foi registrado como roubo seguido de morte - latrocínio, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios da Capital, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



"As investigações seguem até o esclarecimento do caso", informou a PCPE.

