Recife: suspeito de tentar assaltar Kombi é morto a tiros por policial na Várzea

Um homem suspeito de tentar roubar uma Kombi foi morto a tiros por um policial civil que flagrou o ocorrido, no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife.



O caso aconteceu nessa quinta-feira (30), na rua Zezito Costa Rego, e foi registrado por câmeras de segurança.



Nas imagens, dois homens em uma moto abordam o motorista de uma Kombi.



Na sequência, um policial civil, que observa a movimentação, desce de um carro branco e atira contra os suspeitos.



Um deles, o garupa, foi atingido, enquanto o outro conseguiu fugir.



O homem ferido foi identificado como William Alves da Silva, de 20 anos.

Em nota conjunta, as Polícias Civil e Militar de Pernambuco informaram que uma equipe do 12º BPM foi acionada para apoiar a ocorrência envolvendo um agente da segurança pública.



No local, o suspeito de assalto foi socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e morreu.



A tentativa de roubo de carga e morte por intervenção de um agente do Estado foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife.



"Um inquérito foi aberto e mais informações não serão divulgadas para não prejudicar o andamento das investigações", afirma a nota.

