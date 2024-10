Assaltante é morto por PMs na Cidade Nova; ao menos dois agentes ficaram feridos na troca de tiros

A- A+

Policiais militares do 4ºBPM interromperam uma tentativa de assalto na Rua Heitor Carrilho, na Cidade Nova, por volta das 6h30 desta sexta-feira. O homem estava armado e houve troca de tiros com os agentes. No confronto, o criminoso foi atingido e morreu no local, e ao menos dois policiais foram baleados, um nas costas e outro na panturrilha. Ainda não se sabe a identidade de nenhum deles.

Segundo a corporação, o homem tentou assaltar um veículo, mas foi flagrado por três policiais militares que estavam no carro indo trabalhar. Os agentes feridos foram encaminhados para o Hospital Central da Polícia Militar.

