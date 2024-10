A- A+

RIO DE JANEIRO Ônibus é sequestrado por bandidos na Zona Norte do Rio; passageiros foram assaltados e agredidos Criminosos mandaram que passageiros fechassem as cortinas do coletivo, do tipo frescão, para que ninguém percebesse a ação criminosa

Leia também

• Ozempic: prefeito do Rio promete distribuição do genérico; mas quando patente será quebrada?

• Shakira anuncia shows no Rio e em São Paulo em fevereiro de 2025, saiba datas

• Tradicional restaurante que fechará as portas no Rio foi palco da mais longa polêmica literária

Um ônibus da Viação Nossa Senhora do Amparo foi alvo de três assaltantes na manhã desta quinta-feira. Passageiros foram assaltados e levados para o Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Segundo relatos das vítimas, os criminosos estavam violentos e agitados. Um deles manteve uma arma apontada para o motorista enquanto um segundo ameaçou atirar. Um passageiro levou uma coronhada, outros foram agredidos.

O ônibus havia saído de Maricá, na Região dos Lagos. Por volta das 5h50, quando o veículo passava pela Avenida Brasil, no trecho em frente ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), em São Cristóvão, na Zona Norte, os três bandidos fizeram sinal. Logo após entrarem no coletivo, eles anunciaram o assalto e mandaram que os passageiros fechassem as cortinas para que ninguém notasse a ação criminosa.

Os criminosos mandaram que o motorista seguisse para o Complexo da Maré. Uma passageira teve a aliança arrancada do dedo. Segundo ela, foi a quarta vez que sofreu um assalto num intervalo de duas semanas. A mulher contou que na semana passada outro frescão que saiu de Maricá para o Rio também foi levado para a Maré.

"Bateram nos passageiros. Hoje foi 5h50. Pelo amor de Deus. É um terror, uma agressão psicológica muito grande que sofremos. A gente sai todo dia às 4h para trabalhar. Alguém tem que tomar uma providência nesse Rio de Janeiro. Optamos por morar em Maricá para ter sossego, mas temos que trabalhar no Rio", disse ao Bom Dia Rio.

Ela lembrou da abordagem violenta que sofreu:

"Levaram a minha aliança, eu fiquei com medo de perder o dedo porque ela não sai. Levaram o meu celular. Levaram o celular de todo mundo. E a pressão psicológica? Colocaram a arma na cabeça do rapaz para tirar o cordão. A gente ficou abaixado. A gente pede as autoridades que tomem providência. Três pivetes. Quem vai pagar R$ 35 para entrar no Caju e saltar no Castelo? Ninguém".

Outra vítima do assalto, um homem, contou que as ameaças começaram logo que dois bandidos passaram pela roleta — o terceiro ficou junto com o motorista.

"Um fez o motorista refém, e os outros dois atravessaram a roleta e começaram a ameaçar as pessoas. Eles chegaram a dar uma coronhada em um dos passageiros e foram até o fim do ônibus e questionaram se ele era polícia, porque se fosse iriam matá-lo. Eles também gritavam e perguntavam se (os passageiros) queriam perder a vida por causa de um telefone", relatou.



Ele também fez um desabafo sobre a violência no Estado do Rio:

"Um deles ameaçou dar um tiro para o alto, mas um outro disse que não precisava daquilo, porque ali só tinha trabalhador. Eles pegaram o ônibus, mandaram fechar a cortina, ficaram dando voltas e foram até um viaduto na Maré. Em seguida, eles desceram. Eles foram agressivos. É muito complicado. Você pega o ônibus as 4h, para vir trabalhar, e passa por isso aqui no Rio".

Após os criminosos fugirem, o motorista e os passageiros seguiram para a 17ª DP (São Cristóvão), onde o caso foi registrado.

Veja também

Luto Falência múltipla dos órgãos: entenda a causa da morte de Cid Moreira